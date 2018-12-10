Рубль лишь слегка снижается к доллару и евро, несмотря на заметно дешевеющую нефть

Москва. 10 декабря. Доллар США и евро немного растут на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль лишь слегка ослабевает к бивалютной корзине, несмотря на активно дешевеющую нефть.

Курс доллара США составил 66,42 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,79 руб./EUR1, поднявшись на 4,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,15 копейки - до 70,63 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 декабря на 68,11 копейки, до 66,2416 руб./$1, и уменьшил курс евро на 37,02 копейки, до 75,7075 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль лишь слегка дешевеет к доллару и евро, заметно уступая темпам падения цен на нефть. Участники рынка снижают активность торгов в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и ЦБ РФ. Европейский регулятор планирует обсудить текущую монетарную политику в четверг, 13 декабря, заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике состоится в пятницу, 14 декабря.

На следующей неделе (18-19 декабря) последнее заседание в этом году проведет ФРС США, причем инвесторы теперь уже ставят под сомнение темпы дальнейшего повышения процентных ставок американским регулятором. Ослабевают даже ожидания, что ставка будет поднята в декабре.

Так, по данным биржевого оператора CME, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в текущем месяце на 25 б.п. в 71,5% против 84,4% всего неделю назад; по данным агентства Bloomberg, шансы на повышение ставки на ближайшем заседании составляют 69,1%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник после активного роста в прошлую пятницу, вызванного соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,7%, WTI - на 3,3%.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01МСК уменьшилась на 1,43% - до $60,79 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 1,65%, до $51,74 за баррель.

Как сообщалось, в пятницу страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн б/с с начала следующего года. При этом страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с. Россия постепенно уменьшит добычу на 228 тыс. б/с, до 11,17 млн б/с.

"Итоги заседания ОПЕК способствовали в пятницу умеренному восстановлению нефтяных котировок, но их влияние на курс рубля остается сравнительно невысоким. Из внутренних историй выделим приближающееся заседание Банка России (14 декабря). На наш взгляд, сценарии с повышением и сохранением ключевой ставки неизменной практически равновероятны и вряд ли способны оказать масштабное влияние на курс рубля. Для перспектив российской валюты, на наш взгляд, более принципиален вопрос возобновления покупок валюты в рамках бюджетного правила, но здесь инвесторы в недавнем выступлении Эльвиры Набиуллиной уже получили первые сообщения о вероятном возобновлении покупок с 15 января, и вряд ли на заседании по этой тематике будет высказано что-то новое", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Уже в предстоящую пятницу ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке. С одной стороны, в России, очевидно, ускоряется инфляция, и это может быть сигналом Центробанку к увеличению стоимости кредитования. С другой - в январе и феврале мы гарантированно увидим продолжение роста индекса потребительских цен (из-за НДС и эмоциональности потребителя), поэтому ЦБ с большой долей вероятности отложит повышение ключевой ставки на январь. Для рубля в моменте это нейтральная информация. А вот намерение ЦБ в январе выйти на рынок с покупками иностранной валюты таковой уже не назовешь. Регулятор ранее говорил о том, что окончательное решение о том, выходить на площадку или нет, примет как раз к декабрьскому заседанию. Скорее всего, это вопрос уже решенный, и вот здесь для рубля кроется серьезный фактор давления, но до пятницы еще есть время", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 4 б.п. - до 8,0% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущего дня - 8,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 8,53% годовых.