В целом не ожидаем высокой волатильности по рублю на ближайшей неделе - "Открытие Брокер"

"Рубль начинал день с укрепления, но затем растерял свои достижения вместе с нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,67%, недельная - до 7,76%, а месячная повысилась до 8,0%. Рубль вновь торговался на противоположных курсах с сырьевыми валютами, которые преимущественно укреплялись против доллара США. Перспективы замедления КНР вкупе с очередными попытками обвинить Москву в различных неприятностях вроде выступлений "жёлтых жилетов" во Франции, загадочных смертях в Великобритании явно не способствуют оптимизму инвесторов. К тому же постепенно снижается уверенность в том, что ЦБ повысит ставку на ближайшем заседании. В целом это вряд ли окажет какое-либо воздействие на доходности ОФЗ, так как они уже на 100-125 базисных пунктов выше ставки регулятора. Тем не менее, спекулянты могут на коротких отрезках пользоваться подобными идеями. В целом мы не ожидаем высокой волатильности по рублю на ближайшей неделе. Вероятно, что торги будут проходить в диапазоне 65,5-67,5 за доллар", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.