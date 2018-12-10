Текущее укрепление "деревянного" является кратковременным - Аналитика Онлайн

"Текущее укрепление "деревянного", на наш взгляд, является кратковременным. Маловероятно, что текущий год мы закроем ниже отметки в 66 рублей за доллар. Мы по-прежнему настаиваем на том, что есть все шансы смещения торгового диапазона по доллар/рублю в район 67-68 рублей", - указывает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.