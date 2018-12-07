Рубль растет к доллару и евро на достижении договоренностей ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Москва. 7 декабря. Доллар США и евро уверенно снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря сильному росту цен на нефть по факту достижения договоренностей странами ОПЕК+ по снижению нефтедобычи.

Курс доллара США составил 66,14 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 73 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,34 руб./EUR1, опустившись на 76,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 74,58 копейки - до 70,28 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря взлету цен на нефть по итогам заседания ОПЕК+. Как сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан, страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

Он отметил, что квот по сокращению добычи нет, есть определенное процентное соотношение, которое рассмотрит министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. По его словам, из общего объема снижения 800 тыс. баррелей в сутки придется на страны ОПЕК, а остальные 400 тыс. б/с - на страны, не входящие в картель. Таким образом, каждая из стран должна сократить добычу нефти примерно на 3%.

При этом Т.аль Гадбан отметил, что соглашение не предполагает исключений из сделки ни для одной из стран, однако некоторые страны могут иметь "свои соображения". "База для отсчета - октябрь (2018 года), кроме Кувейта, который будет снижать с сентября. (Для стран - ИФ) нет исключений. Для каждой страны, которая сталкивается с разными проблемами и не может исполнять свои обязательства, будет особенное рассмотрение", - отметил он.

Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле.

Цены на нефть эталонных марок подскочили более чем на 5% на новости, что страны ОПЕК+ достигли соглашения о совместном сокращении добычи. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 5,63% - до $63,44 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 4,91% - до $54,02 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 5,4%.

Дополнительную поддержку рынку оказали данные министерства энергетики США, неожиданно указавшие на падение запасов нефти в стране на 7,323 млн баррелей за прошлую неделю. До этого они непрерывно увеличивались десять недель подряд.

Как отмечается в докладе, США впервые стали нетто-экспортером одновременно и нефти, и нефтепродуктов. Импорт бензина упал до минимума с 1995 года - 189 тыс. баррелей в сутки (б/с). Экспорт нефти из США подскочил до рекорда - 3,2 млн б/с.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, главным событием пятницы стало заседание ОПЕК+, на котором участникам удалось найти компромисс и устраивающее всех решение по объемам снижения нефтедобычи. "По результатам сегодняшнего заседания нефть росла более чем на 5% и в моменте превышала $63 за баррель Brent. Кроме того, слабые данные по рынку труда США за ноябрь, оказавшиеся существенно хуже прогнозов, привели к распродажам доллара на глобальном рынке, оказав поддержку валютам emerging markets, в том числе рублю. На следующей неделе ожидаем консолидации пары "доллар-рубль" в районе 66,5 руб./$1", - сказал Р.Фролов.

"Потолка" подъема по Brent нет, ближайшее сопротивление находится на $63,75 за баррель, над ним значимое сопротивление стоит на $64,5 за баррель. Выше сырье пройдет вряд ли, так как цену в моменте толкают вверх эмоции, но они быстро остынут. Рубль к вечеру закономерно дорожает за счет драйва в нефти. Доллар США отступил к 66 руб./$1, но границы среднесрочных колебаний прочные - 65-67 руб./$1 - и пока им ничто не угрожает. В понедельник часть эмоций схлынет, и рынок начнет искать новые рамки движения", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 18,5 копейки, до 66,9227 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,06 копейки, до 76,0777 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 10,58 копейки по отношению к четвергу и составил 66,7757 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 33,94 копейки и составил 66,5864 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 332,228 млн, из которых $1 млрд 162,307 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 169,921 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 32,22 копейки, до 76,0354 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,29 копейки и составил 75,8874 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR620,634 млн, из которых EUR252,224 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR368,41 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,71% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 7,78% годовых. В свою очередь, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 7,96% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,52% годовых.