.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль растет к доллару и евро на достижении договоренностей ОПЕК+ по снижению добычи нефти
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре инфляция ускорилась до 0,5%
В ноябре цены в РФ выросли на 0,5% после инфляции 0,4% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами большинства аналитиков. Годовой рост цен ускорился до 3,8%
 
ЦБ готовится к отключению кого-то из банков от международных платежных систем
ЦБ озаботился бесперебойностью карточных расчетов у банков, работающих с платежными системами не напрямую, а через банк-партнер. Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком,...
 
В руководстве ПФР ожидаются замены
В Пенсионном фонде России сменится часть правления. Сейчас фондом с помощью семи заместителей управляет его глава Антон Дроздов. На этой неделе заявление об уходе подал один из его заместителей, решение об увольнении второго могут объявить в...
 
Счетная палата усомнилась в результативности субсидий бизнесу
Более триллиона рублей государство выдало в качестве субсидий корпорациям и компаниям за 11 месяцев 2018 года. Это на 10% больше, чем за весь 2017 год, пишут "Известия", ссылаясь на Счетную палату. Основная часть пошла компаниям — 730 млрд рублей...
 
07 декабря 2018 года 19:55

Рубль растет к доллару и евро на достижении договоренностей ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Москва. 7 декабря. Доллар США и евро уверенно снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря сильному росту цен на нефть по факту достижения договоренностей странами ОПЕК+ по снижению нефтедобычи.

Курс доллара США составил 66,14 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 73 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,34 руб./EUR1, опустившись на 76,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 74,58 копейки - до 70,28 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря взлету цен на нефть по итогам заседания ОПЕК+. Как сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан, страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

Он отметил, что квот по сокращению добычи нет, есть определенное процентное соотношение, которое рассмотрит министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. По его словам, из общего объема снижения 800 тыс. баррелей в сутки придется на страны ОПЕК, а остальные 400 тыс. б/с - на страны, не входящие в картель. Таким образом, каждая из стран должна сократить добычу нефти примерно на 3%.

При этом Т.аль Гадбан отметил, что соглашение не предполагает исключений из сделки ни для одной из стран, однако некоторые страны могут иметь "свои соображения". "База для отсчета - октябрь (2018 года), кроме Кувейта, который будет снижать с сентября. (Для стран - ИФ) нет исключений. Для каждой страны, которая сталкивается с разными проблемами и не может исполнять свои обязательства, будет особенное рассмотрение", - отметил он.

Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле.

Цены на нефть эталонных марок подскочили более чем на 5% на новости, что страны ОПЕК+ достигли соглашения о совместном сокращении добычи. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 5,63% - до $63,44 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 4,91% - до $54,02 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 5,4%.

Дополнительную поддержку рынку оказали данные министерства энергетики США, неожиданно указавшие на падение запасов нефти в стране на 7,323 млн баррелей за прошлую неделю. До этого они непрерывно увеличивались десять недель подряд.

Как отмечается в докладе, США впервые стали нетто-экспортером одновременно и нефти, и нефтепродуктов. Импорт бензина упал до минимума с 1995 года - 189 тыс. баррелей в сутки (б/с). Экспорт нефти из США подскочил до рекорда - 3,2 млн б/с.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, главным событием пятницы стало заседание ОПЕК+, на котором участникам удалось найти компромисс и устраивающее всех решение по объемам снижения нефтедобычи. "По результатам сегодняшнего заседания нефть росла более чем на 5% и в моменте превышала $63 за баррель Brent. Кроме того, слабые данные по рынку труда США за ноябрь, оказавшиеся существенно хуже прогнозов, привели к распродажам доллара на глобальном рынке, оказав поддержку валютам emerging markets, в том числе рублю. На следующей неделе ожидаем консолидации пары "доллар-рубль" в районе 66,5 руб./$1", - сказал Р.Фролов.

"Потолка" подъема по Brent нет, ближайшее сопротивление находится на $63,75 за баррель, над ним значимое сопротивление стоит на $64,5 за баррель. Выше сырье пройдет вряд ли, так как цену в моменте толкают вверх эмоции, но они быстро остынут. Рубль к вечеру закономерно дорожает за счет драйва в нефти. Доллар США отступил к 66 руб./$1, но границы среднесрочных колебаний прочные - 65-67 руб./$1 - и пока им ничто не угрожает. В понедельник часть эмоций схлынет, и рынок начнет искать новые рамки движения", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 18,5 копейки, до 66,9227 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,06 копейки, до 76,0777 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 10,58 копейки по отношению к четвергу и составил 66,7757 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 33,94 копейки и составил 66,5864 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 332,228 млн, из которых $1 млрд 162,307 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 169,921 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 32,22 копейки, до 76,0354 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,29 копейки и составил 75,8874 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR620,634 млн, из которых EUR252,224 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR368,41 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,71% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 7,78% годовых. В свою очередь, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 7,96% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,52% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 декабря 2018 года 19:45
Рынок акций на неделе подрос после саммита G20 и в ожидании итогов встречи ОПЕК+
Рынок акций РФ на неделе подрос после оптимистичных итогов саммита "большой двадцатки" (G20), давших надежду на разрешение торговых споров США-Китай, и в ожидании итогов встречи стран ОПЕК+ по вопросу дальнейшего ограничения добычи нефти. Вывод средств из акций нерезидентами сократился: чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 29 ноября по 5 декабря составил порядка $5 млн против оттока $160 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $60 млн, неделей ранее отток тоже был на уровне $60 млн (данные EPFR Global).    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 19:34
Рынок акций РФ завершил неделю ростом на фоне раллирующей нефти после решений ОПЕК+, "ЛУКОЙЛ" обновил максимум
Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за раллировавшей нефтью на новостях о решении стран ОПЕК+ сократить добычу с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а также на фоне подъема мировых площадок; акции "ЛУКОЙЛа" обновили исторический максимум.    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 19:10
Цены евробондов РФ выросли за неделю вслед за активами EM на ожиданиях торгового перемирия США и Китая
Москва. 7 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам недели вслед за активами emerging markets на фоне возросших ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 18:50
Доллар будет падать к отметке 65,5 рублей на фоне роста цен на нефть - ГК "Форекс Клуб"
"Курс доллара на Мосбирже в пятницу упал ниже 66 рублей на фоне дорожающей почти на 6% нефти, вернувшись к отметкам конца ноября. На 18.00 курс доллара расчетами "завтра" опустился на 84,75 копейки - до 65,98 рубля. Курс евро расчетами "завтра" к этому времени упал на 80,75 копейки - до 75,29...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 17:58
Рынки ждут мягкую политику от ФРС США - Julius Baer
"Время, когда представители ФРС США делали порой противоречивые заявления по поводу политики регулятора, кажется, прошло, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Мы были свидетелями целого спектра оценок - от ультрамягких от...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 17:25
Рост ВВП РФ в 2019г не превысит 1% на фоне высокой неопределенности - Альфа-банк
Рост ВВП РФ в 2019 году составит 0,8%, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Мой прогноз экономического роста в РФ на следующий год составляет 0,8%. Может быть, мы увидим 1%. Но, тем не менее, следующий год будет более сложный, чем 2018 год", - сказала Н.Орлова на конференции...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 16:54
Рубль готовится получить внятный сигнал от ОПЕК - БКС
Рубль завершает неделю вблизи уровней в 66-67. В факторах, позволяющих рублю перейти к укреплению, пока что остаётся слишком много неопределённости, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Risk-off в настроениях инвесторов на глобальных рынках сохраняется, однако панические...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 16:34
До конца дня сохранится умеренно позитивный настрой рынка акций - ИК "ФИНАМ"
"Российские биржевые индексы сегодня восстанавливают позиции, хотя они и не снижались сильно в последние дни на фоне обвала по всему миру. Индекс "Московской биржи" прибавляет скромные 0,3%, торгуясь всего на 1,5% ниже исторического максимума. Валютный РТС растёт на аналогичную величину, достигая...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 16:13
Торговые войны США и Китая стоили мировым рынкам до 10% цены активов - Citi
Активы на мировых рынках стоили бы на 5-10% дороже, если бы не торговые споры США и Китая, считает руководитель международного инвестиционного департамента Citi Private Bank Дэвид Бейлин. Как сообщил эксперт на встрече с журналистами в рамках EMEA Media Summit Citi, торговые войны останутся...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 15:47
Корреляция цен на нефть и курса рубля заметно усилилась в последнее время - "Открытие Брокер"
"Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,71%, недельная осталась на уровне 7,78%, а месячная снизилась до 7,96%. Сырьевые валюты немного слабели против доллара, но потери были...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 15:30
Рубль немного снижается к доллару и евро в ожидании итогов встречи ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Москва. 7 декабря. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в ожидании результатов стартовавшей встречи ОПЕК+.    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 15:19
На сырьевой рынок в целом влияют политические факторы и изменения настроений, а не фундаментальные показатели - Julius Baer
"Движение рынков в четверг выглядело как перемещение по очень неровной и извилистой дороге. ОПЕК неожиданно не смог договориться о деталях соглашения по ограничению добычи и перенес принятие окончательного решения на пятницу. Арест топ-менеджера крупной китайской корпорации поставил под удар...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 14:56
Мы ожидаем смещения торговли по паре рубль/доллар в диапазон от 67 до 68 рублей к концу текущего года - "Аналитика Онлайн"
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 66 рублей 75 копеек, евро торгуется на уровне 76 рублей. Индекс ММВБ опустился до 2420 пунктов, а котировки нефти марки Brent упали до 60 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap опустился ниже 3500 долларов....    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 14:25
JPMorgan снизил рейтинг GDR Ленты до "продавать" и оценку в 1,5раза
JPMorgan понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" с $5,20 до $3,40 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "продавать". По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 13:58
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,10 - 67,10 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль преодолел критическую зависимость от нефтяной динамики, но не смог полностью игнорировать резкие колебания котировок "черного золота" на фоне сложных переговоров ОПЕК+ о судьбе глобального пакта. Накануне цена барреля Brent рухнула ниже 60-долларовой отметки после заявления саудовского...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.