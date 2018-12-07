Рынок акций на неделе подрос после саммита G20 и в ожидании итогов встречи ОПЕК+

Рынок акций РФ на неделе подрос после оптимистичных итогов саммита "большой двадцатки" (G20), давших надежду на разрешение торговых споров США-Китай, и в ожидании итогов встречи стран ОПЕК+ по вопросу дальнейшего ограничения добычи нефти. Вывод средств из акций нерезидентами сократился: чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 29 ноября по 5 декабря составил порядка $5 млн против оттока $160 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $60 млн, неделей ранее отток тоже был на уровне $60 млн (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 3 по 7 декабря вырос на 1,6% - до 2431,29 пункта, индекс РТС прибавил 2,8% и составил 1157,94 пункта. Доллар за неделю снизился на 0,79 рубля, а нефть Brent выросла на 7% или $4,12 (февральский фьючерс).

Рынок акций РФ начал декабрь с роста в район максимумов ноября на фоне общемирового подъема после позитивных итогов саммита G20 (достигнуто торговое перемирие на 90 дней между США и Китаем и продлено соглашение между Россией и Саудовской Аравией о сокращении нефтедобычи); лидировали в росте нефтяные бумаги во главе с "Татнефтью" (+4,4%). Индекс МосБиржи превысил 2440 пунктов, РТС - 1150 пунктов.

Нефть Brent превысила $61,3 за баррель, локально курс поднимался до $62,6 за баррель. Вдобавок к предварительному соглашению между РФ и Саудовской Аравией поддержку рынку нефти оказало решение крупнейшей нефтедобывающей канадской провинции Альберта о беспрецедентном шаге - сокращении добычи на 325 тыс. баррелей в сутки (или на 8,7%), с января следующего года.

Во вторник рынок акций сохранил позитивный настрой, индексы смогли еще подрасти - индекс МосБиржи превысил 2443 пункта, РТС поднялся к 1156 пунктам. Локомотивом выступили нефтяные бумаги во главе с обновившим максимум "ЛУКОЙЛом" (+2,2%) на фоне подорожавшей нефти, а также акции "Магнита" (+3,7%); подешевели бумаги "Аэрофлота" (-4,6%).

На внешних фондовых площадках наметилась коррекция из-за скептицизма в отношении того, насколько быстро Вашингтон и Пекин смогут достичь постоянного соглашения. Нефть Brent на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+ поднималась выше $63,5 за баррель, но к вечеру откатилась к $61,3 за баррель.

В среду торги прошли при повышенной волатильности на фоне скачков нефти, индекс МосБиржи к закрытию торгов смог выйти в "плюс" (превысил 2445 пунктов) в ожидании итогов заседания министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+, в то время как мировые фондовые площадки просели из-за сомнений в результативности предстоящих переговоров США и Китая по вопросам торговых противоречий; акции "ЛУКОЙЛа" (+1%) обновили исторический максимум и обогнали Сбербанк (-1,5%) по капитализации.

Внешние площадки подавали негативные сигналы - доходности 5-летних гособлигаций США упали ниже аналогичного показателя 3-летних US Treasuries, а спред между доходностью 2-летних и 10-летних госбондов упал до минимума за 11 лет, что многие эксперты считают сигналом надвигающейся рецессии. Нефть Brent в течение дня колебалась от $60,8 до $63,3 за баррель, к закрытию торгов составила $61,6 за баррель. Вечером стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти без указаний конкретных цифр.

В четверг рынок акций упал вслед за мировыми площадками на опасениях эскалации торгового противостояния США-КНР и подешевевшей нефтью (Brent падала ниже $58,5 за баррель, потом отскочила чуть выше $60) на фоне отсутствия решения картеля ОПЕК по вопросу ограничения добычи; индекс МосБиржи смог удержаться выше рубежа 2400 пунктов, а индекс РТС упал к 1130 пункта на фоне ослабления рубля.

Опасения дальнейшего усиления торговых споров США и Китая возросли после известий об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн в Канаде, которой грозит экстрадиция в США по делу о нарушении санкций США против Ирана.

Министр энергетики Саудовской Аравии сообщил в четверг, что варианты сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ рассматриваются в диапазоне от 0,5 млн б/с до 2 млн б/с, при этом самым адекватным решением будет сокращение добычи на 1 млн б/с.

Вышедшая в четверг уже после закрытия российского рынка статистика Минэнерго США оказала небольшую поддержку нефти: запасы нефти в США за неделю упали на 7,323 млн баррелей (впервые после 10 недель роста), при прогнозах снижения на 2 млн баррелей, а резервы бензина выросли меньше ожиданий.

В пятницу рынок акций вырос в рамках коррекции вслед за мировыми фондовыми площадками после отката, индекс МосБиржи поднялся к 2430 пунктам. Инвесторы днем ожидали итогов встречи стран ОПЕК+ по вопросу сокращения объемов добычи нефти, опасения сохранялись из-за неопределенной позиции России.

Во второй половине дня стало известно, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на уровне 1,2 млн баррелей нефти в сутки, из которых 800 тыс. б/с придется на страны ОПЕК и 400 тыс. б/с на страны не-ОПЕК (в том числе и России). При этом Иран, Венесуэла и Ливия получили освобождение от сделки ОПЕК+. Хартию о взаимодействии стран ОПЕК и не-ОПЕК планируется подписать в I квартале 2019 года. Нефть Brent подскочила выше $63 за баррель.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Татнефти" (+9% и +9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+8%), "ТГК-1" (+7%); хуже рынка смотрелись акции ПАО "Обувь России" (-11%), "Аэрофлота" (-9%), ПАО "Белуга Групп" (-8%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе определят колебания нефти после завершения встречи ОПЕК+. Для индекса МосБиржи на неделе диапазон колебаний может составить 2400-2470 пунктов, для индекса РТС - 1130-1200 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".