Цены евробондов РФ выросли за неделю вслед за активами EM на ожиданиях торгового перемирия США и Китая

Москва. 7 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам недели вслед за активами emerging markets на фоне возросших ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Наиболее активный рост цен отечественных евробондов пришелся на начало недели, когда участники рынка отыгрывали итоги саммита G20, прошедшего в Аргентине, восстановительный рост нефтяных цен, а также локальное снижение геополитических рисков. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости о том, что в ходе переговоров в рамках саммита G20 был достигнут прогресс в торговых спорах между США и Китаем. В частности, президент США Дональд Трамп пообещал не вводить новые пошлины на импорт китайских товаров с 1 января 2019 года в обмен на увеличение закупок ряда американских товаров Китаем. При этом стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли.

В свою очередь цены на нефть уверенно росли в начале недели на фоне новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи на 2019 год. Об этом, в частности, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе. Это обеспечило рост цен на нефть выше $62 за баррель Brent по сравнению с $58,7 за баррель на конец ноября.

Кроме того, благоприятное влияние на котировки суверенных евробондов РФ оказал факт отсутствия резких заявлений со стороны западных стран на саммите G20 относительно событий в Керченском проливе.

Дополнительным драйвером роста для всех долговых бумаг emerging markets стало снижение доходности десятилетних US Treasuries до 2,97% годовых после заявлений заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричарда Клариды, который отметил, что регулятор сейчас не видит рисков превышения инфляции целевого ориентира в 2% и скорее озабочен тем, что инфляция будет находиться ниже цели.

Во вторник активность покупателей практически на всех emerging markets заметно снизилась, но и продавцов в целом было не очень много, что в итоге привело к боковой динамике цен евробондов РФ. В секторе базовых активов также наблюдалось затишье после активного снижения процентных ставок в течение нескольких дней, в частности, доходность десятилетних US Treasuries 4 декабря весь день "топталась" вокруг отметки 2,95% годовых.

Глобальные инвесторы стали более консервативно оценивать итоги саммита G20. Объявленный компромисс в торговых переговорах США и Китая не был закреплен документами и предполагает лишь отсрочку повышения заявленных США пошлин на китайские товары на 90 дней. При этом в сделанных заявлениях не было указано конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции, что тем самым не гарантирует заключения торгового соглашения в будущем.

Инициатива к продавцам в секторе российских еврооблигаций окончательно перешла лишь в середине недели на фоне общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску". Причем снижение цен "длинных" бумаг было более активным по сравнению с "короткими" выпусками. Участники рынка стали все более пессимистично оценивать шансы на то, что заморозка повышения пошлин на китайские товары, поставляемые в США, приведет к реальному соглашению между двумя странами.

Еще одним негативным фактором для мировых долговых рынков стало падение спреда между доходностью двухлетних и десятилетних US Treasuries до минимума за 11 лет, что многие эксперты считают сигналом надвигающейся рецессии в США.

В четверг снижение котировок российских еврооблигаций продолжилось на фоне общемирового падения интереса инвесторов к активам emerging markets из-за возросших сомнений в том, что США и Китай смогут достичь торгового перемирия. При этом спрос на активы "тихой гавани", каковыми традиционно выступают US Treasuries, заметно возрос, что привело к умеренному повышению их стоимости.

В последний день недели ситуация на мировых рынках капитала заметно улучшилась, что привело к возобновлению ценового роста и в секторе российских еврооблигаций. Свою позитивную роль сыграли как новости со встречи стран ОПЕК+, где были достигнуты договоренности о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, что вызвало рост котировок нефти сорта Brent до $63 за баррель, так и опубликованная в США статистика по рынку труда, оказавшаяся несколько хуже ожиданий и ослабившая опасения активного повышения ставки ФРС.

По данным министерства труда США, число рабочих мест в экономике страны увеличилось в ноябре на 155 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как аналитики в среднем ожидали увеличения на 200 тыс. При этом октябрьский рост был пересмотрен с 250 тыс. до 237 тыс. Темпы роста заработной платы в США остались на уровне 3,1% в годовом выражении, что соответствовало консенсус-прогнозу. Уровень безработицы в США в ноябре также не изменился - 3,7%, он совпадает с минимальным показателем с декабря 1969 года и ожиданиями рынка.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,17% и составила 108,51% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries не изменился за неделю и 7 декабря составил 191 базисный пункт).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 1% (их доходность снизилась на 7 пунктов - до 5,52% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,82% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 пунктов и составил 257 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,6%, до 93,05% от номинала (их доходность снизилась на 11 пунктов и составила 5,75% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,54%, подорожав до 94,56% от номинала (его доходность снизилась на 8 пунктов и составила 5,04% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,92%, с погашением в 2023 году - на 0,5% (спред к US Treasuries не изменился и составил 167 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,08%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала; сдерживать активность покупателей будут и сохраняющиеся геополитические риски, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, нестабильность на мировых рынках будет связана, прежде всего, с неопределенностью торговых взаимоотношений США и Китая, а также с сохраняющимися рисками дальнейшего ужесточения монетарной политики американским ЦБ. Кроме того, динамика мировых цен на нефть, которая в последние полтора месяца не очень радует участников рынка, также останется фактором риска для валютных гособлигаций России.

Некоторое влияние на валютные долговые бумаги РФ могут оказать итоги декабрьского заседания Банка России, на котором будет решаться вопрос о ключевой ставке. По оценкам аналитиков, 14 декабря ставка может быть либо сохранена на уровне 7,5% годовых, либо повышена на 25 базисных пунктов.