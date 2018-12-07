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Главная / Мнения аналитиков / Рынки ждут мягкую политику от ФРС США - Julius Baer
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07 декабря 2018 года 17:58
Рынки ждут мягкую политику от ФРС США - Julius Baer
"Время, когда представители ФРС США делали порой противоречивые заявления по поводу политики регулятора, кажется, прошло, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Мы были свидетелями целого спектра оценок - от ультрамягких от управляющих Федеральными резервными банками Атланты и Далласа, которые выступали за паузу в ужесточении кредитной политики, до довольно жестких от управляющего Федеральным резервным банком Нью-Йорка, который поддерживал более активное повышение ставок и отмечал незначительное влияние импортных пошлин одновременно с тем, как председатель ФРС Джером Пауэлл говорил о здоровом состоянии рынка труда". Инвесторы, скорее, поддерживают сторонников мягкой политики. По данным Bloomberg, фьючерсный рынок указывает на сохранение текущей ставки ФРС США по итогам заседания 19 декабря, менее, чем одно повышение в 2019 году и снижение в 2020 году. Схожие позиции наблюдаются и по форвардным валютным свопам на американский доллар. Ставка по двухлетним свопам на горизонте двух лет составляет 2,86%, тогда как месяц назад она находилась на отметке 3,25%. Тем временем, доходность по эталонным 10-летним гособлигациям демонстрирует схожий тренд: показатель опустился с аналогичных 3,25% до 2,89%. По оценкам экспертов Julius Baer, снижение доходности отражает, скорее, изменение ожиданий в отношении динамики ставки ФРС, чем уход в безопасные активы. Внимание игроков сейчас приковано к предстоящей публикации отчета по американскому рынку труда. После выступления Джерома Пауэлла любые темпы роста почасовой оплаты труда кроме 3% приведут к падению доходностей по облигациям, тогда как рост занятости выше ожиданий может спровоцировать резкую коррекцию вверх. "Коррекция кредитных спредов по инструментам со спекулятивным рейтингом пока не завершилась, хотя средняя доходность по высокорисковым американским облигациям вернулась к 7,38% с 5,6% в начале года, а спред по ним - к 4,5% с 3,2% в начале октября. Объемы торгов сокращаются и волатильность в сегменте какое-то время может оставаться повышенной", - резюмирует Маркус Алленшпах.
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07 декабря 2018 года 19:55
Москва. 7 декабря. Доллар США и евро уверенно снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря сильному росту цен на нефть по факту достижения договоренностей странами ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. читать дальше
.07 декабря 2018 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе подрос после оптимистичных итогов саммита "большой двадцатки" (G20), давших надежду на разрешение торговых споров США-Китай, и в ожидании итогов встречи стран ОПЕК+ по вопросу дальнейшего ограничения добычи нефти. Вывод средств из акций нерезидентами сократился: чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 29 ноября по 5 декабря составил порядка $5 млн против оттока $160 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $60 млн, неделей ранее отток тоже был на уровне $60 млн (данные EPFR Global). читать дальше
.07 декабря 2018 года 19:34
Рынок акций РФ завершил неделю ростом на фоне раллирующей нефти после решений ОПЕК+, "ЛУКОЙЛ" обновил максимум
Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за раллировавшей нефтью на новостях о решении стран ОПЕК+ сократить добычу с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а также на фоне подъема мировых площадок; акции "ЛУКОЙЛа" обновили исторический максимум. читать дальше
.07 декабря 2018 года 19:10
Цены евробондов РФ выросли за неделю вслед за активами EM на ожиданиях торгового перемирия США и Китая
Москва. 7 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам недели вслед за активами emerging markets на фоне возросших ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.07 декабря 2018 года 18:50
"Курс доллара на Мосбирже в пятницу упал ниже 66 рублей на фоне дорожающей почти на 6% нефти, вернувшись к отметкам конца ноября. На 18.00 курс доллара расчетами "завтра" опустился на 84,75 копейки - до 65,98 рубля. Курс евро расчетами "завтра" к этому времени упал на 80,75 копейки - до 75,29... читать дальше
.07 декабря 2018 года 17:25
Рост ВВП РФ в 2019 году составит 0,8%, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Мой прогноз экономического роста в РФ на следующий год составляет 0,8%. Может быть, мы увидим 1%. Но, тем не менее, следующий год будет более сложный, чем 2018 год", - сказала Н.Орлова на конференции... читать дальше
.07 декабря 2018 года 16:54
Рубль завершает неделю вблизи уровней в 66-67. В факторах, позволяющих рублю перейти к укреплению, пока что остаётся слишком много неопределённости, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Risk-off в настроениях инвесторов на глобальных рынках сохраняется, однако панические... читать дальше
.07 декабря 2018 года 16:34
"Российские биржевые индексы сегодня восстанавливают позиции, хотя они и не снижались сильно в последние дни на фоне обвала по всему миру. Индекс "Московской биржи" прибавляет скромные 0,3%, торгуясь всего на 1,5% ниже исторического максимума. Валютный РТС растёт на аналогичную величину, достигая... читать дальше
.07 декабря 2018 года 16:13
Активы на мировых рынках стоили бы на 5-10% дороже, если бы не торговые споры США и Китая, считает руководитель международного инвестиционного департамента Citi Private Bank Дэвид Бейлин. Как сообщил эксперт на встрече с журналистами в рамках EMEA Media Summit Citi, торговые войны останутся... читать дальше
.07 декабря 2018 года 15:47
"Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,71%, недельная осталась на уровне 7,78%, а месячная снизилась до 7,96%. Сырьевые валюты немного слабели против доллара, но потери были... читать дальше
.07 декабря 2018 года 15:30
Москва. 7 декабря. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в ожидании результатов стартовавшей встречи ОПЕК+. читать дальше
.07 декабря 2018 года 15:19
На сырьевой рынок в целом влияют политические факторы и изменения настроений, а не фундаментальные показатели - Julius Baer
"Движение рынков в четверг выглядело как перемещение по очень неровной и извилистой дороге. ОПЕК неожиданно не смог договориться о деталях соглашения по ограничению добычи и перенес принятие окончательного решения на пятницу. Арест топ-менеджера крупной китайской корпорации поставил под удар... читать дальше
.07 декабря 2018 года 14:56
Мы ожидаем смещения торговли по паре рубль/доллар в диапазон от 67 до 68 рублей к концу текущего года - "Аналитика Онлайн"
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 66 рублей 75 копеек, евро торгуется на уровне 76 рублей. Индекс ММВБ опустился до 2420 пунктов, а котировки нефти марки Brent упали до 60 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap опустился ниже 3500 долларов.... читать дальше
.07 декабря 2018 года 14:25
JPMorgan понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" с $5,20 до $3,40 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "продавать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.07 декабря 2018 года 13:58
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,10 - 67,10 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль преодолел критическую зависимость от нефтяной динамики, но не смог полностью игнорировать резкие колебания котировок "черного золота" на фоне сложных переговоров ОПЕК+ о судьбе глобального пакта. Накануне цена барреля Brent рухнула ниже 60-долларовой отметки после заявления саудовского... читать дальше
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