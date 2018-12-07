Рубль немного снижается к доллару и евро в ожидании итогов встречи ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Москва. 7 декабря. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в ожидании результатов стартовавшей встречи ОПЕК+.

Курс доллара США составил 66,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,24 руб./EUR1, поднявшись на 13,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 12,81 копейки - до 71,15 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 18,5 копейки, до 66,9227 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,06 копейки, до 76,0777 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного дешевеет к доллару и евро и в целом торгуется в очень узком диапазоне в ожидании решения основных нефтедобывающих стран мира по уровню снижения добычи "черного золота".

Чуть ранее агентство Bloomberg сообщило, что переговоры стран-участниц ОПЕК, проходившие утром в пятницу, зашли в тупик. Об этом рассказали участники заседания. По словам одного из них, Иран отказался снижать добычу нефти даже чисто символически, ради сохранения сделки ОПЕК+.

Ранее Bloomberg сообщало, что Россия и ОПЕК предложили Ирану сократить добычу чисто символически, без реального снижения производства нефти, для сохранения общей сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти 24 странами. "Иран должен быть освобожден от всех обязательств по ограничению уровней добычи нефти, пока действуют незаконные санкции (США - ИФ)", - настаивал накануне заседания ОПЕК министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

После провала переговоров самого картеля Б.Зангане встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком, а российский министр затем провел переговоры с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

На текущий момент в Вене стартуют переговоры стран ОПЕК и не-ОПЕК по вопросу продолжения сделки по сокращению добычи.

Нефтяной рынок демонстрирует повышенную волатильность в ходе торгов в пятницу, реагируя на комментарии представителей стран ОПЕК+, которые проводят переговоры по вопросу возможного сокращения нефтедобычи.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повышаются на 0,42% - до $60,31 за баррель. Ранее котировки падали до $59 за баррель и поднимались до $60,8 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,14% - до $51,42 за баррель.

Как сообщалось, накануне заседание стран-членов ОПЕК завершилось без принятия решения по сокращению добычи. В пятницу к обсуждению подключаются государства, не входящие в ОПЕК, включая Россию.

По данным источников, Россия хочет добиться для себя поэтапного снижения добычи, как это было в начале 2017 года, когда страна вышла на целевой уровень добычи в течение 4 месяцев. Главный аргумент России - это холодная погода и суровый климат, из-за которых невозможно обеспечить быстрое сокращение добычи.

Также обсуждаются исключения для ряда стран ОПЕК, которые испытывают проблемы с наращиванием добычи нефти. В первую очередь это касается Венесуэлы, Ирана и Ливии.

В частности, Ирану предложили согласиться на символическое сокращение добычи, без ущерба для реального производства, однако, по словам источников, представители страны выступают против такой меры и настаивают на полном освобождении от участия в сделке из-за американских санкций.

"Рубль остается стабильным и торгуется вблизи 66,8 руб./$1, вопреки тому, что внешний новостной фон умеренно негативный из-за опасений, связанных со сделкой ОПЕК+. При этом в краткосрочной перспективе мы не видим рисков для существенного движения в рубле, но сохраняем негативный взгляд в долгосрочной перспективе из-за неустойчивой динамики нефтяных котировок и планируемого возврата ЦБ на рынок с покупками валюты для Минфина", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Важными для российского рубля сегодня окажутся итоги заседания ОПЕК+. Корреляция рубля и нефтяных котировок в последние недели остается весьма низкой, тем не менее, в случае резкого роста волатильности в нефтяных контрактах рубль вполне может ощутить на себе ее влияние. Напомним, что, согласно нашей модели, рубль на текущих уровнях по-прежнему несколько недооценен относительно нефтяных цен (примерно на 5-7%). В ожидании итогов саммита ОПЕК+ ожидаем консолидации пары "доллар-рубль" вблизи текущих уровней", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,71% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 7,78% годовых. В свою очередь, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 7,96% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,52% годовых.