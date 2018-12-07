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07 декабря 2018 года 13:34
Спрос на нефть в EM находится в зоне риска из-за замедления экономики на фоне торговых войн и ослабления нацвалют - Citi
Глобальная десинхронизация экономического роста оказывает давление на нефтяной рынок в настоящее время, сказал начальник департамента Citi по сырьевым рынкам в регионе EMEA Макс Лайтон на встрече с журналистами в рамках EMEA Media Summit Citi. При этом, как отметил эксперт, спрос на нефть в EM (Emerging Markets - развивающиеся рынки) может оказаться в зоне риска из-за замедления экономического роста на фоне торговых войн и ослабления национальных валют. По оценкам М.Лайтона, в 2019 году на нефтяном рынке будет наблюдаться дисбаланс между спросом и предложением, в результате цены на нефть будут находиться в диапазоне $55-65 за баррель. "Это базовый сценарий с вероятностью 55%", - сказал аналитик. В рамках оптимистичного сценария, вероятность которого эксперт оценивает в 15%, ожидается рост цен на нефть в 2019 году до $80 за баррель. "Однако на этих уровнях будет активизироваться добыча сланцевой нефти в США, что ограничит рост нефтяных котировок и вернет их к уровню в $60 за баррель в 2021 году", - подчеркнул он. При негативном сценарии с вероятностью 30% цены на нефть могут упасть в следующем году до $40 за баррель, считает М.Лайтон. "Многое будет зависеть от того, как будет действовать ОПЕК+ и сколько сланцевой нефти может предложить США", - сказал аналитик.
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