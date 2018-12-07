Bitcoin пробил уровень $3,500 - FxPro

"Рано или поздно это должно было случиться: Bitcoin (BTC) пробил уровень $3,500, - обращает внимание ведущий аналитик Александр Купцикевич. - За последние 24 часа эталонная криптовалюта теряет более 11% и торгуется около $3,400. Суточный торговый объем подрос примерно на один миллиард долларов, против значений последней недели. Исходя из технического анализа и мнения экспертов, следующая остановка BTC будет около $2,500 - $2,750 с возможным небольшим перерывом по пути. Рынок альткоинов неминуемо ждала "кровавая баня": Ethereum (ETH) теряет за последние сутки более 15% и торгуется около $87, XRP теряет более 10%, токен EOS и вовсе демонстрирует спад почти на 21%. Суммарная капитализация крипто рынка упала с середины ноября на $104 млрд, вплотную приближаясь к пороговым $100 млрд".

На взгляд эксперта, довольно трудно выделить какие-либо конкретные триггеры этой динамики. Нужно отметить, что положение не кажется благоприятным и по другим, более традиционным направлениям. Сложная ситуация складывается на рынке акций, нефтяных фьючерсов, а также вокруг торговых войн Китая с США.

"Впрочем, прямой корреляции с традиционным финансовым рынком у криптовалют так и не появилось, - уверен Александр Купцикевич. - В контексте цифровых активов, скорее, сказывается лопнувшее терпение, потеря веры и непрофессионализм крипто инвесторов, так как фундаментально каких-либо новых серьезных негативных событий сейчас не намечается. Крупнейшие кошельки не приводят в движение свои биткоины, а, значит, все происходящее приближает других игроков к возможности прикупить себе многие активы по их исторически низкой стоимости. Однако эта ситуация реализуется лишь после того, как рынок переживет массивную турбулентность и возможный период застоя. Если биткоин пока не достиг своего дна, то многие альткоины уже оказались на вполне доступных для инвестирования уровнях - и это далеко не предел".