Рынок акций утром подрос в рамках коррекции вслед за миром, главным вопросом дня остаются итоги встречи ОПЕК+

Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос в рамках коррекции вслед за мировыми фондовыми площадками после отката, главным вопросом дня остаются ожидаемые итоги встречи стран ОПЕК+ по вопросу сокращения объемов добычи нефти; индекс МосБиржи поднялся к 2420 пунктам.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2418,51 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1139,51 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 66,86 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,9% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%).

Просели бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Сургут нефтегаза" (-0,1% и -0,7% "префы").

В четверг в США индексы сократили падение к концу торгов, Nasdaq завершил сессию ростом на 0,4%. Падение Dow Jones в ходе сессии достигало 785 пунктов, а к закрытию рынка составило лишь 79,4 пункта. В течение сессии в четверг индексы нивелировали подъем, зафиксированный с начала текущего года, однако к концу торгов вернулись в "плюс".

Негативом для рынка стала информация об аресте топ-менеджера Huawei, вызвавшая опасения, что США и Китаю теперь будет сложнее преодолеть разногласия в торговой сфере. Как сообщалось, финдиректор Huawei Мэн Ванчжоу, дочь основателя компании, была арестована в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении американских санкций против Ирана.

Рынок развернулся к росту в четверг после публикации The Wall Street Journal о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может сделать паузу в цикле повышений ставки после ее подъема в декабре.

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) после трех лет ее повышения Федрезервом все еще ниже того "нейтрального" уровня, который как не ограничивает, так и не стимулирует экономическую активность, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

Выступая в университете Джорджии, он отметил, что считает необходимым продолжить подъем ставок хотя бы еще немного, но не уточнил сроки и масштабы возможных действий Федрезерва.

В пятницу в Азии также наметилась коррекция после падения (Япония выросла на 0,8%, Китай вышел в плюс на 0,03%), плюсует Европа (CAC40, FTSE, DAX прибавляют 0,4-0,9%), но снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

В пятницу выйдут данные министерства труда США о безработице в стране в ноябре (16:30 МСК). Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост числа рабочих мест в американской экономике в ноябре на 200 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В центре внимания трейдеров остается нефтяной рынок - в пятницу нефтедобывающие страны в рамках ОПЕК+ продолжат обсуждать возможность сокращения производства нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $59,71 за баррель (-0,6% и -2,4% в четверг), январская цена WTI - $51,09 за баррель (-0,8% и -2,7% накануне).

По итогам заседания стран-членов ОПЕК, прошедшего в четверг, соглашение по сокращению добычи нефти достигнуто не было. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что обсуждение этого вопроса продолжается. По его словам, нет уверенности в достижении соглашения о сокращении нефтедобычи в пятницу. Пока неизвестно, поддержит ли Россия соглашение о сокращении нефтедобычи, добавил он.

Фалих уточнил, что обсуждается сокращение добычи нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки - это по-прежнему основной сценарий.

Снижение цен на нефть Brent и WTI в четверг достигало 5%, однако рынок сократил падение к закрытию торгов на данных о первом за 11 недель сокращении запасов в США.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю упали на 7,323 млн баррелей. До этого они непрерывно увеличивались десять недель подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2 млн баррелей.

Как отмечается в докладе, США впервые стали нетто-экспортером одновременно и нефти, и нефтепродуктов. Импорт бензина упал до минимума с 1995 года - 189 тыс. баррелей в сутки (б/с). Экспорт нефти из США подскочил до рекорда - 3,2 млн б/с.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, главные события для нефти происходят в Вене, где проходит заседание ОПЕК, а в пятницу состоится встреча в формате ОПЕК+. Члены картеля согласились с необходимостью сокращения добычи, но пока не приняли каких-либо конкретных решений, так как остается неясной позиция РФ. Министр энергетики Саудовской Аравии полагает, что будет достаточным снизить добычу на 1 млн б/с, что в принципе поддерживают и в Москве, но готовы участвовать в сокращении производства лишь на уровне 140 тыс. б/с. Рынку этого явно недостаточно, что отражается в слабости котировок.

Утром в пятницу внешний фон можно назвать слабо позитивным. Надежды на более мягкую политику ФРС продолжат давить на доллар, стимулируя покупки более доходных рискованных активов. Нефть пока не радует российский рынок, но, похоже, в зоне $57,5-58,5 за баррель Brent формируется поддержка. Если ОПЕК+ сможет договориться о сокращении производства как минимум на 1 млн б/с, то котировки могут начать свое медленное восстановление. Особых поводов для снижения российских активов в пятницу нет. Важным событием дня также станет публикация данных по рынку труда в США.

По словам аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, основное внимание будет приковано к саммиту ОПЕК+, на котором решится окончательно вопрос об уровне снижения добычи. Пока все идет у тому, что нефтяники примут решение сократить показатель на 1 млн б/с, но этого недостаточно для роста цен Brent в район $70 за баррель. Скорее всего, такое решение будет встречено небольшими продажами, и цена нефти кратковременно вновь может уйти в район $58. Однако для более низких цен оснований нет, если же, конечно, объем снижения добычи не будет существенно меньше 1 млн б/с.

Данные Минэнерго США о первом за 10 недель снижении запасов нефти омрачаются тем, что впервые за многие десятилетия США стали нетто-экспортером "черного золота". Таким образом, на рынке появляется еще один сильный игрок, который при этом не придерживается общепринятых правил игры, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть в пятницу постепенно восстанавливаются и приближаются к отметке $60 за баррель Brent, сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Поддержку рынку США в четверг оказали сообщения о перспективе более мягкой денежно-кредитной политики ФРС в следующем году. В то же время акции оставались под давлением из-за ареста финдиректора китайской Huawei и опасений разгорания конфликта между США и Китаем. Между тем, в пятницу рынки корректируются вверх на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о своей уверенности в способности стран в ближайшие 90 дней урегулировать торговый спор.

ОПЕК достигла предварительного соглашения о сокращении нефтедобычи на 1 млн б/с, в пятницу это решение должны поддержать страны, не входящие в ОПЕК - в частности, Россия. Вечером интересным для рынка будет отчет Baker Hughes по динамике буровых установок в США.

Индексы МосБиржи и РТС накануне удержались выше поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2380 и 1125 пунктов). Ближайшими сопротивлениями для индикаторов выступают уровни 2420 и 1140 пунктов. В краткосрочной перспективе у индексов еще есть шансы на возвращение к росту. В целом, волатильность в пятницу несколько снизилась, но все же в преддверии объявления об окончательном решении ОПЕК+ нефтяные цены еще могут показать резкие движения. Пока что нельзя исключать, что соглашение нефтедобывающих стран в итоге удовлетворит рынки, считает аналитик.

Заместитель председателя правления Локо банка Андрей Люшин также отмечает, что в США очередная атака "медведей" не переросла в панические продажи, так что пока и сценарий короткого предпраздничного подъема не исключается.

Нефть на новостях о недостигнутой из-за позиции России договоренности по квотам ОПЕК+ уходила глубоко вниз, тестируя минимумы второго полугодия, но готовность к продолжению переговоров позволила котировкам возвратиться в район $60 за баррель Brent. Скорее всего, цифра по сокращению добычи будет озвучена в пятницу, своеобразным водоразделом для определения реакции рынка и формирования устойчивого тренда является величина урезания добычи на 1-1,1 млн баррелей в сутки, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+3,5% и +12,8% "префы"), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+2,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-7,8% и -6,9% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,1%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 3,946 млрд рублей (из них 1,361 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).