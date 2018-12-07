В ожидании итогов саммита «ОПЕК+» ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль продолжает консолидацию. В ходе вчерашних торгов большую часть дня пара пребывала в диапазоне 66,60-67,20 руб/долл. Основная группа валют развивающихся стран вчера находилась под давлением на фоне общих негативных настроений на глобальных рынках, напоминает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Индекс MSCI Emerging market currency index в последние два дня скорректировался и вернулся в зону 1600-1610 пунктов. Тем не менее, последние события на глобальных рынках мы трактуем в умереннопозитивную сторону для валют EM. Намеки на более мягкую монетарную политику ФРС и надежды на продуктивную работу США и Китая над торговым соглашением, на взгляд эксперта банка, могут способствовать коррекционному восстановлению валют EM в ближайшие

недели.

"Безусловно, важными для российского рубля сегодня могут оказаться итоги заседания «ОПЕК+». Корреляция рубля и нефтяных котировок в последние недели остается весьма низкой, тем не менее, в случае резкого роста волатильности в нефтяных контрактах,

рубль вполне может ощутить на себе ее влияние. Напомним, что, согласно нашей модели, рубль на текущих уровнях по-прежнему несколько недооценен относительно нефтяных цен (примерно на 5-7%). В ожидании итогов саммита «ОПЕК+» ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней", - прогнозирует М. Поддубский.