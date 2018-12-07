Рубль снижается к доллару и евро в ожидании решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Москва. 7 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти на ожиданиях решения ОПЕК+ по уровню нефтедобычи.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,87-66,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,98 руб./$1 (+10,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 76,13 руб./EUR1 (+2,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 7,15 копейки к уровню закрытия четверга, до 71,09 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,73 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 52,04 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается в обеих валютных парах на старте торгов в ожидании решения ОПЕК и ОПЕК+ относительно сокращения нефтедобычи. Министры ОПЕК в пятницу продолжат обсуждать данный вопрос - сначала внутри картеля, а затем вместе со своими союзниками из числа стран, не входящих в организацию.

Накануне они не пришли к согласию, завершив переговоры без пресс-конференции. При этом главные министры - Саудовской Аравии и России - тайно покинули штаб-квартиру ОПЕК через подземный гараж, не удостоив общественность комментариями.

В пятницу намечено продолжить встречу ОПЕК (на 11:00 МСК), а затем состоится министерская встреча ОПЕК+, где планируется согласовать общее снижение нефтедобычи. Лидером со стороны стран не-ОПЕК является Россия, которая, по словам министра энергетики Саудовской Аравии - неформального лидера ОПЕК - Халида аль-Фалиха, рассматривает несколько вариантов сокращения добычи нефти. В целом Х.Аль-Фалих пессимистичен в отношении того, что соглашение может быть достигнуто в пятницу.

Перед заседанием в четверг он поделился с журналистами, что речь идет о возможном снижении на 0,5-1,5 млн баррелей в сутки. При этом, по его словам, было бы идеально, если бы распределение снижения было бы в равной степени между всеми участниками.

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу в ожидании решений стран ОПЕК+. Снижение Brent и WTI в четверг достигало 5%, однако рынок сократил падение к закрытию торгов на данных о первом за 11 недель сокращении запасов в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составляет 0,97%, до $59,48 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,01% - до $50,97 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю упали на 7,323 млн баррелей. До этого они непрерывно увеличивались десять недель подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2 млн баррелей.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели увеличились на 1,699 млн баррелей, а дистиллятов - на 3,811 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали рост запасов бензина на 1,750 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Как отмечается в докладе, США впервые стали нетто-экспортером одновременно и нефти, и нефтепродуктов. Импорт бензина упал до минимума с 1995 года - 189 тыс. баррелей в сутки (б/с). Экспорт нефти из США подскочил до рекорда - 3,2 млн б/с.