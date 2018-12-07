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07 декабря 2018 года 10:26

Спрос нерезидентов на рублевые облигации до конца года останется слабым - Промсвязьбанк

По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,72% (+3 б.п.), 5-летних – до 8,40% (+4 б.п.). За последние три дня цены рублевых облигаций снизились до уровней прошлой недели, полностью нивелировав позитив понедельника, который присутствовал на рынке после саммита G-20, констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Продажи российских облигаций вчера проходили на фоне снижающихся цен на нефть и ослабления аппетита глобальных инвесторов к риску. Более сильное снижение цен по сравнению с российскими облигациями вчера произошло по суверенным десятилетним бондам ЮАР (+10 б.п.), Турции (+37 б.п.), Индонезии (+11 б.п.).

"Котировки Brent вчера падали ниже 59 долл за баррель (-5% к закрытию предыдущего дня) на новостях о том, Россия не готова к существенным сокращениям добычи и вопрос по ограничению добычи ОПЕК остается открытым. Снижение спрос на риск вчера

вызвали новости об аресте финансового директора Huawei Technologies Co по запросу властей США, что усилило опасения инвесторов относительно перспектив китайско – американских отношений. Ожидаем, что спрос нерезидентов на рублевые облигации до конца года останется слабым из-за общего снижения аппетита к риску ЕМ. Планы Минфина по размещению в декабре ОФЗ на 90 млрд руб., ускорение инфляции и рост стоимости фондирования российских банков будут оказывать давление на рынок ОФЗ", - резюмирует эксперт банка.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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