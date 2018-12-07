Сегодня с утра можно попробовать спекулятивно купить "Сбербанк", по-прежнему интересен "Газпром" - Алор Брокер

"Вчера российский рынок акций вплотную подходил к поддержке 2400 пунктов, но пробить ее так и не решился. На восстановлении американского рынка вечером начались и покупки российских фьючерсов. Сегодня с утра можно попробовать спекулятивно купить "Сбербанк", который вчера был одним из лидеров снижения и закрылся на поддержке. По-прежнему интересен "Газпром", который не смог пройти вниз отметку 160 руб. и целью его роста является уровень 170 руб. Однако основное внимание будет приковано к саммиту ОПЕК+, на котором и решится окончательно вопрос об уровне снижения добычи. Пока все идет у тому, что нефтяники примут решение сократить показатель на 1 млн баррелей в сутки. Этого недостаточно для роста цен в район 70 долларов. Скорее всего, такое решение будет встречено небольшими продажами, и цена нефти кратковременно вновь может уйти в район 58 долларов. Однако для более низких цен оснований нет, если же, конечно, объем снижения добычи не будет существенно меньше 1 млн баррелей", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сбербанк России