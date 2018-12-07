Утренние прогнозы: улучшение внешнего фона поддержит рынок акций в начале торгов

Аналитики оценивают состояние внешнего фона перед началом торгов в России как неопределенное и рассчитывают на незначительный рост акций в начале торгов с последующей консолидацией.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Надежды на более мягкую политику ФРС продолжат давить на доллар, стимулируя покупки более доходных рискованных активов. Нефть пока не радует российский рынок, но, похоже, в зоне $57,5-58,5 формируется поддержка. Если OPEC+ сможет договориться о сокращении производства как минимум на 1 млн баррелей, то котировки могут начать своё медленное восстановление. Особых поводов для снижения российских активов в пятницу нет. Поэтому день начнём с небольшого роста индексов и укрепления рубля. Ключевыми событиями станут публикация данных по рынку труда в США и решение OPEC+ по ограничению добычи".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок закрыл вчерашний день снижением на 1,4%, и улучшение настроений на глобальных рынках отыграть не успел. Сегодня ожидаем позитивного открытия. Диапазон 2400-2450 пунктов для индекса МосБиржи пока по-прежнему сохраняет актуальность, и в ближайшие дни ожидаем восстановления индекса к верхней границе".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу складывается, на наш взгляд, достаточно нервная. Шансы на достижение договоренности участников сделки ОПЕК+ "тают на глазах", что негативно сказывается на ценах на энергоносители и котировках акций отечественных нефтегазовых компаний. Рост напряженности в Лондоне в преддверии голосования по Brexit и массовая волна протестов в Париже дестабилизируют европейские фондовые площадки. Мы ожидаем консолидации фондовых индексов на открытии торгов, в дальнейшем не исключаем очередной волны распродаж на фоне ухудшения внешнего фона".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможна консолидация немногим ниже 1150 пунктов по индексу РТС. В течение дня заметно повлиять на ход торгов могут решения стран ОПЕК+ в отношении продления соглашения об ограничении добычи (вчера к окончательному решению прийти не удалось, сегодня министры стран ОПЕК продолжат обсуждение), а также данные по рынку труда США (non-farm payrolls, 16:30 мск), которые часто вызывают всплески волатильности по мировым фондовым индексам. На валютном рынке актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация в диапазоне 66,5 - 67 по паре доллар-рубль".

Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "Торговая сессия пятницы на биржах АТР завершается разнонаправленным движением индексов. Так, если китайские фондовые индикаторы снижаются, продолжая отыгрывать возросшие риски усиления торгового противостоянии с США после ареста топ-менеджера Huawei, то японские индексы акций корректируется вверх после вчерашней распродажи. Поводом для возобновления покупок на японском рынке стал выход слабых данных по рынку труда США от ADP, согласно которым темпы роста новых рабочих мест в стране в прошлом месяце замедлились. А официальная статистика по уровню безработицы в США окажется в фокусе внимания глобальных инвесторов уже во второй половине сегодняшнего дня. Что касается российского рынка акций, то мы ожидаем слабого роста индексов в начале торговой сессии пятницы. Здесь покупкам будет способствовать позитивный внешний фон и укрепление курса рубля на предварительных торгах".