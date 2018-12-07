Основной проблемой рубля остаётся геополитика и связанные с ней проблемы - "Открытие Брокер"

"Рубль не смог сопротивляться внешнему негативу. Его ослаблению способствовали дешевеющая нефть и негативная динамика в других сырьевых валютах. Инфляция в РФ достигла 3,8% в ноябре, что немного лучше прогнозов. Тем не менее, как отмечает ЦБ РФ, инфляционные ожидания в ноябре достигли 9,8%. В октябре инфляция составляла 3,5%, а инфляционные ожидания 9,3%. Тем не менее, инфляция всё ещё ниже целевого уровня регулятора на уровне 4%. Собственно говоря, даже нефть не оправдывает текущий курс доллара. Основной проблемой рубля остаётся геополитика и связанные с ней проблемы, включая давление на проект "Северный поток - 2", демонстрации американского флага с поводом и без у берегов РФ, заявления о возможных ограничениях для РФ в Европе и США. Риски по торговым переговорам КНР и США также негативно влияют на рынок, поскольку сокращение мировой торговли приведёт и к падению спроса на сырьевые товары", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.