Ожидаем слабого роста фондовых индексов в начале торговой сессии пятницы - Dukascopy Bank SA

"Торговая сессия пятницы на биржах АТР завершается разнонаправленным движением индексов. Так, если китайские фондовые индикаторы снижаются, продолжая отыгрывать возросшие риски усиления торгового противостоянии с США после ареста топ-менеджера Huawei, то японские индексы акций корректируется вверх после вчерашней распродажи. Поводом для возобновления покупок на японском рынке стал выход слабых данных по рынку труда США от ADP, согласно которым темпы роста новых рабочих мест в стране в прошлом месяце замедлились. А официальная статистика по уровню безработицы в США окажется в фокусе внимания глобальных инвесторов уже во второй половине сегодняшнего дня. Что касается российского рынка акций, то мы ожидаем слабого роста индексов в начале торговой сессии пятницы. Здесь покупкам будет способствовать позитивный внешний фон и укрепление курса рубля на предварительных торгах", - полагает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.