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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем слабого роста фондовых индексов в начале торговой сессии пятницы - Dukascopy Bank SA
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07 декабря 2018 года 09:50
Ожидаем слабого роста фондовых индексов в начале торговой сессии пятницы - Dukascopy Bank SA
"Торговая сессия пятницы на биржах АТР завершается разнонаправленным движением индексов. Так, если китайские фондовые индикаторы снижаются, продолжая отыгрывать возросшие риски усиления торгового противостоянии с США после ареста топ-менеджера Huawei, то японские индексы акций корректируется вверх после вчерашней распродажи. Поводом для возобновления покупок на японском рынке стал выход слабых данных по рынку труда США от ADP, согласно которым темпы роста новых рабочих мест в стране в прошлом месяце замедлились. А официальная статистика по уровню безработицы в США окажется в фокусе внимания глобальных инвесторов уже во второй половине сегодняшнего дня. Что касается российского рынка акций, то мы ожидаем слабого роста индексов в начале торговой сессии пятницы. Здесь покупкам будет способствовать позитивный внешний фон и укрепление курса рубля на предварительных торгах", - полагает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
- DCB_Dukascopy Bank_Внешний фон и рубль поддержат российские индексы утром в пятницу.doc (Размер - 115kb)
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07 декабря 2018 года 13:34
Спрос на нефть в EM находится в зоне риска из-за замедления экономики на фоне торговых войн и ослабления нацвалют - Citi
Глобальная десинхронизация экономического роста оказывает давление на нефтяной рынок в настоящее время, сказал начальник департамента Citi по сырьевым рынкам в регионе EMEA Макс Лайтон на встрече с журналистами в рамках EMEA Media Summit Citi. При этом, как отметил эксперт, спрос на нефть в EM... читать дальше
.07 декабря 2018 года 13:19
Негативная динамика в нефтяных контрактах сдерживает рост российских индексов акций - Dukascopy Bank SA
"В начале торговой сессии пятницы европейские индексы акций растут в среднем на 1%, корректируясь вверх после вчерашнего сильного падения. В то же время курс американского доллара относительно корзины DXY в ожидании выхода данных по американскому рынку труда со вчерашнего дня не изменился. А вот... читать дальше
.07 декабря 2018 года 12:54
"В преддверии важной статистики по рынку труда США доллар чувствует себя неуверенно и торгуется скорее нейтрально. Участники рынка надеются, что релиз не подтвердит недавних опасений за американскую экономику и отразит приличный рост занятости и зарплат. Если так, USD привлечет спрос, но вряд ли... читать дальше
.07 декабря 2018 года 12:38
"Рано или поздно это должно было случиться: Bitcoin (BTC) пробил уровень $3,500, - обращает внимание ведущий аналитик Александр Купцикевич. - За последние 24 часа эталонная криптовалюта теряет более 11% и торгуется около $3,400. Суточный торговый объем подрос примерно на один миллиард долларов,... читать дальше
.07 декабря 2018 года 12:17
"Цена нефти Brent опустилась ниже $60/барр. на фоне отсутствия договоренностей по новому соглашению по снижению добычи нефти по итогам вчерашнего заседания ОПЕК. Страны-участницы картеля не смогли распределить квоты по сокращению производства, консенсус не был достигнут из-за неопределенности в... читать дальше
.07 декабря 2018 года 12:11
"Рубль сдержанно снижается в основных валютных парах в ходе утренних торгов. Основным фактором, оказывающим давление на российскую валюту, локально выступает неопределенность исхода встречи ОПЕК+. Валюты развивающихся рынков сегодня демонстрируют преимущественно умеренную позитивную динамику в... читать дальше
.07 декабря 2018 года 11:41
Внешний фон по-прежнему не оказывает поддержки покупателям рублевых гособлигаций - ИК "Велес Капитал"
"Коррекция на локальном рынке облигаций вчера продолжилась, в результате чего ОФЗ завершили третью сессию подряд с убытками. Ближе к завершению торгов давление продавцов стало немного ослабевать, что позволило отдельным выпускам частично компенсировать внутридневные потери. Таким образом,... читать дальше
.07 декабря 2018 года 11:40
Рынок акций утром подрос в рамках коррекции вслед за миром, главным вопросом дня остаются итоги встречи ОПЕК+
Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос в рамках коррекции вслед за мировыми фондовыми площадками после отката, главным вопросом дня остаются ожидаемые итоги встречи стран ОПЕК+ по вопросу сокращения объемов добычи нефти; индекс МосБиржи поднялся к 2420 пунктам. читать дальше
.07 декабря 2018 года 11:28
"Неопределенность исхода сделки ОПЕК+ продолжает оказывать давление на нефтяные цены. Основные контракты на “’черное золото” в утренние часы сохраняют негативную динамику, отражая опасения участников рынка относительно перспектив сделки ОПЕК+. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии выразил... читать дальше
.07 декабря 2018 года 10:52
В ожидании итогов саммита «ОПЕК+» ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль продолжает консолидацию. В ходе вчерашних торгов большую часть дня пара пребывала в диапазоне 66,60-67,20 руб/долл. Основная группа валют развивающихся стран вчера находилась под давлением на фоне общих негативных настроений на глобальных рынках, напоминает аналитик... читать дальше
.07 декабря 2018 года 10:29
Сегодня с утра можно попробовать спекулятивно купить "Сбербанк", по-прежнему интересен "Газпром" - Алор Брокер
"Вчера российский рынок акций вплотную подходил к поддержке 2400 пунктов, но пробить ее так и не решился. На восстановлении американского рынка вечером начались и покупки российских фьючерсов. Сегодня с утра можно попробовать спекулятивно купить "Сбербанк", который вчера был одним из лидеров... читать дальше
.07 декабря 2018 года 10:26
По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,72% (+3 б.п.), 5-летних – до 8,40% (+4 б.п.). За последние три дня цены рублевых облигаций снизились до уровней прошлой недели, полностью нивелировав позитив понедельника, который присутствовал на рынке после саммита G-20,... читать дальше
.07 декабря 2018 года 10:25
Москва. 7 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти на ожиданиях решения ОПЕК+ по уровню нефтедобычи. читать дальше
.07 декабря 2018 года 10:12
"Для рубля внешний фон с утра складывается нейтральный. Возможно, в первые часы российская валюта попробует укрепиться к доллару копеек на 20-30, но итоговый результат будет зависеть от решения ОПЕК+ и последующих комментариев. Пока мы сохраняем для рубля актуальным коридор 66-67 за доллар", -... читать дальше
.07 декабря 2018 года 10:04
"Рубль не смог сопротивляться внешнему негативу. Его ослаблению способствовали дешевеющая нефть и негативная динамика в других сырьевых валютах. Инфляция в РФ достигла 3,8% в ноябре, что немного лучше прогнозов. Тем не менее, как отмечает ЦБ РФ, инфляционные ожидания в ноябре достигли 9,8%. В... читать дальше
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