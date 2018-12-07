.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть продолжает падение
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре инфляция ускорилась до 0,5%
В ноябре цены в РФ выросли на 0,5% после инфляции 0,4% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами большинства аналитиков. Годовой рост цен ускорился до 3,8%
 
ЦБ готовится к отключению кого-то из банков от международных платежных систем
ЦБ озаботился бесперебойностью карточных расчетов у банков, работающих с платежными системами не напрямую, а через банк-партнер. Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком,...
 
В руководстве ПФР ожидаются замены
В Пенсионном фонде России сменится часть правления. Сейчас фондом с помощью семи заместителей управляет его глава Антон Дроздов. На этой неделе заявление об уходе подал один из его заместителей, решение об увольнении второго могут объявить в...
 
Счетная палата усомнилась в результативности субсидий бизнесу
Более триллиона рублей государство выдало в качестве субсидий корпорациям и компаниям за 11 месяцев 2018 года. Это на 10% больше, чем за весь 2017 год, пишут "Известия", ссылаясь на Счетную палату. Основная часть пошла компаниям — 730 млрд рублей...
 
07 декабря 2018 года 09:36

Нефть продолжает падение

Dow Jones и S&P 500 существенно сократили снижение, Nasdaq Composite завершил торги четверга ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу.

Американские фондовые индексы, демонстрировавшие резкое падение на торгах в четверг, развернулись к концу сессии: Dow Jones и S&P 500 существенно сократили снижение, Nasdaq Composite завершил торги ростом.

Падение Dow Jones в ходе сессии достигало 785 пунктов, а к закрытию рынка оно составило лишь 79,4 пункта. Таким образом, в ходе торгов индекс сократил снижение на 705 пунктов - это самый мощный разворот Dow Jones с 4 апреля, пишет MarketWatch.

В течение сессии в четверг индексы нивелировали подъем, зафиксированный с начала текущего года, однако к концу торгов вернулись в плюс.

Негативом для рынка стала информация об аресте топ-менеджера Huawei, вызвавшая опасения, что США и Китаю теперь будет сложнее преодолеть разногласия в торговой сфере.

В среду биржи США были закрыты из-за траура по 41-му президенту страны Джорджу Бушу-старшему, скончавшемуся 30 ноября в возрасте 94 лет. Основные торги 5 декабря не проводились, но была сокращенная сессия для фьючерсов. После возобновления торгов фьючерсами в четверг падение для S&P 500 было столь значительным, что сработали процедуры экстренной приостановки торгов Чикагской товарной биржи (CME).

Как сообщалось, финдиректор Huawei Мэн Ванчжоу, дочь основателя компании, была арестована в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении американских санкций против Ирана.

"Важно время, выбранное для ареста. Рынки уже невероятно нервничали из-за замедления экономического роста и инвертирования кривой доходности US Treasuries. Считалось, что отношения США и Китая пойдут на лад после продуктивной встречи на G20. Однако арест потенциально может стать потрясением для крайне неустойчивых американо-китайских отношений", - отмечает Джаспер Лоулер из London Capital Group.

Рынок развернулся к росту в четверг после публикации The Wall Street Journal материала о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может сделать паузу в цикле повышений ставки после ее подъема в декабре.

"Представители Федрезерва по-прежнему уверены в том, что ставка должна быть повышена в 2019 году. Однако чем дальше, тем меньше они уверены в том, насколько быстро им стоит поднимать ее или как далеко им стоит зайти в повышении, и они хотят оценить состояние экономики после уже предпринятого ужесточения политики", - пишет WSJ.

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) после трех лет ее повышения Федрезервом все еще ниже того "нейтрального" уровня, который как не ограничивает, так и не стимулирует экономическую активность, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

Выступая в университете Джорджии, он отметил, что считает необходимым продолжить подъем ставок хотя бы еще немного, но не уточнил сроки и масштабы возможных действий Федрезерва.

"Полагаю, сейчас мы очень близки к нейтральному уровню, и думаю, нейтральный уровень - именно то, что нам нужно", - сказал Р.Бостик.

В центре внимания трейдеров остается нефтяной рынок, который продолжает падать. В пятницу нефтедобывающие страны продолжат обсуждать возможность сокращения производства нефти.

Акции компаний, которые могут наиболее существенно пострадать в результате торговой войны США и Китая, стали лидерами снижения в четверг.

Бумаги Apple подешевели на 1,11%, производителей полупроводников Xilnix и Broadcom - соответственно на 2,5% и 2,1%.

Котировки акций китайских компаний, торгующихся в Нью-Йорке, JD.com и Baidu упали на 1% и 1,1%.

Капитализация Children's Place, сети магазинов детской одежды, рухнула на 13,4% после ухудшения компанией годового прогноза прибыли и рентабельности.

Бумаги Costco Wholesale подорожали на 3% благодаря более сильным, чем ожидалось, продажам ритейлера в четвертом финансовом квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 79,4 пункта (0,3%), до 24947,67 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 4,11 пункта (0,15%), до 2695,95 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 29,83 пункта (0,42%) и составил 7188,26 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Японский Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,8%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%, китайский Shanghai Composite - менее чем на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.

В центре внимания рынка остается ситуация вокруг США и Китая. Накануне азиатские рынки резко упали на информации об аресте топ-менеджера Huawei, вызвавшей опасения, что США и Китаю теперь будет сложнее преодолеть разногласия в торговой сфере.

Как сообщалось, финдиректор Huawei Мэн Ванчжоу, дочь основателя компании, была арестована в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении американских санкций против Ирана.

Котировки акций технологических компаний, ставших лидерами падения в четверг, восстанавливают позиции в пятницу.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics подорожали на 1,9%, китайского интернет-гиганта Tencent - на 2,9%, тайваньской Largan Precision - на 3,1%, японской Sony - почти на 2%.

"Сохраняющаяся неопределенность омрачает рынки, которые, вероятно, останутся неустойчивыми", - цитирует MarketWatch аналитика сингапурской IG Джейдена Лоха.

В пятницу внимание инвесторов направлено на данные министерства труда США о безработице в стране в ноябре. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост числа рабочих мест в американской экономике в ноябре на 200 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Важным для рынков вопросом является то, что будет делать Федрезерв в 2019 году", - отмечает аналитик Charles Schwab Омар Агилар.

"Ноябрьские данные о безработице могут стать катализатором, который позволит нам узнать чуть больше о дальнейшем направлении политики американского центробанка", - говорит эксперт.

Информация The Wall Street Journal о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может сделать паузу в цикле повышений ставки после ее подъема в декабре, поддержала фондовый рынок США в четверг.

"Представители Федрезерва по-прежнему уверены в том, что ставка должна быть повышена в 2019 году. Однако чем дальше, тем меньше они уверены в том, насколько быстро им стоит поднимать ее или как далеко им стоит зайти в повышении, и они хотят оценить состояние экономики после уже предпринятого ужесточения политики", - пишет WSJ.

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу в ожидании решений стран ОПЕК+, которые встретятся в пятницу для обсуждения возможного сокращения добычи нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $59,66 за баррель, что на $0,4 (0,67%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $1,5 (2,44%) - до $60,06 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,24 (0,47%) - до $51,25 за баррель. По итогам торгов 6 декабря контракт снизился в цене на $1,4 (2,65%) - до $51,49 за баррель.

По итогам заседания стран-членов ОПЕК, прошедшего в четверг, соглашение по сокращению добычи нефти не было достигнуто.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что обсуждение этого вопроса продолжается.

По его словам, нет уверенности в достижении соглашения о сокращении нефтедобычи в пятницу. Пока неизвестно, поддержит ли Россия соглашение о сокращении нефтедобычи, добавил он.

Фалих уточнил, что обсуждается сокращение добычи нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки - это по-прежнему основной сценарий.

Снижение цен на нефть Brent и WTI в четверг достигало 5%, однако рынок сократил падение к закрытию торгов на данных о первом за 11 недель сокращении запасов в США.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю упали на 7,323 млн баррелей. До этого они непрерывно увеличивались десять недель подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2 млн баррелей.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели увеличились на 1,699 млн баррелей, а дистиллятов - на 3,811 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали рост запасов бензина на 1,750 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Как отмечается в докладе, США впервые стали нетто-экспортером одновременно и нефти, и нефтепродуктов. Импорт бензина упал до минимума с 1995 года - 189 тыс. баррелей в сутки (б/с). Экспорт нефти из США подскочил до рекорда - 3,2 млн б/с.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 декабря 2018 года 13:34
Спрос на нефть в EM находится в зоне риска из-за замедления экономики на фоне торговых войн и ослабления нацвалют - Citi
Глобальная десинхронизация экономического роста оказывает давление на нефтяной рынок в настоящее время, сказал начальник департамента Citi по сырьевым рынкам в регионе EMEA Макс Лайтон на встрече с журналистами в рамках EMEA Media Summit Citi. При этом, как отметил эксперт, спрос на нефть в EM...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 13:19
Негативная динамика в нефтяных контрактах сдерживает рост российских индексов акций - Dukascopy Bank SA
"В начале торговой сессии пятницы европейские индексы акций растут в среднем на 1%, корректируясь вверх после вчерашнего сильного падения. В то же время курс американского доллара относительно корзины DXY в ожидании выхода данных по американскому рынку труда со вчерашнего дня не изменился. А вот...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 12:54
Нефть может помочь доллару - eToro
"В преддверии важной статистики по рынку труда США доллар чувствует себя неуверенно и торгуется скорее нейтрально. Участники рынка надеются, что релиз не подтвердит недавних опасений за американскую экономику и отразит приличный рост занятости и зарплат. Если так, USD привлечет спрос, но вряд ли...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 12:38
Bitcoin пробил уровень $3,500 - FxPro
"Рано или поздно это должно было случиться: Bitcoin (BTC) пробил уровень $3,500, - обращает внимание ведущий аналитик Александр Купцикевич. - За последние 24 часа эталонная криптовалюта теряет более 11% и торгуется около $3,400. Суточный торговый объем подрос примерно на один миллиард долларов,...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 12:17
Волатильность на нефтяном рынке может быть повышенной - Банк "Санкт-Петербург"
"Цена нефти Brent опустилась ниже $60/барр. на фоне отсутствия договоренностей по новому соглашению по снижению добычи нефти по итогам вчерашнего заседания ОПЕК. Страны-участницы картеля не смогли распределить квоты по сокращению производства, консенсус не был достигнут из-за неопределенности в...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 12:11
Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66.4-67.5 - "Нордеа Банк"
"Рубль сдержанно снижается в основных валютных парах в ходе утренних торгов. Основным фактором, оказывающим давление на российскую валюту, локально выступает неопределенность исхода встречи ОПЕК+. Валюты развивающихся рынков сегодня демонстрируют преимущественно умеренную позитивную динамику в...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 11:41
Внешний фон по-прежнему не оказывает поддержки покупателям рублевых гособлигаций - ИК "Велес Капитал"
"Коррекция на локальном рынке облигаций вчера продолжилась, в результате чего ОФЗ завершили третью сессию подряд с убытками. Ближе к завершению торгов давление продавцов стало немного ослабевать, что позволило отдельным выпускам частично компенсировать внутридневные потери. Таким образом,...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 11:40
Рынок акций утром подрос в рамках коррекции вслед за миром, главным вопросом дня остаются итоги встречи ОПЕК+
Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос в рамках коррекции вслед за мировыми фондовыми площадками после отката, главным вопросом дня остаются ожидаемые итоги встречи стран ОПЕК+ по вопросу сокращения объемов добычи нефти; индекс МосБиржи поднялся к 2420 пунктам.    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 11:28
Неопределенность исхода сделки ОПЕК+ продолжает оказывать давление на нефтяные цены - "Нордеа Банк"
"Неопределенность исхода сделки ОПЕК+ продолжает оказывать давление на нефтяные цены. Основные контракты на “’черное золото” в утренние часы сохраняют негативную динамику, отражая опасения участников рынка относительно перспектив сделки ОПЕК+. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии выразил...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 10:52
В ожидании итогов саммита «ОПЕК+» ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль продолжает консолидацию. В ходе вчерашних торгов большую часть дня пара пребывала в диапазоне 66,60-67,20 руб/долл. Основная группа валют развивающихся стран вчера находилась под давлением на фоне общих негативных настроений на глобальных рынках, напоминает аналитик...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 10:29
Сегодня с утра можно попробовать спекулятивно купить "Сбербанк", по-прежнему интересен "Газпром" - Алор Брокер
"Вчера российский рынок акций вплотную подходил к поддержке 2400 пунктов, но пробить ее так и не решился. На восстановлении американского рынка вечером начались и покупки российских фьючерсов. Сегодня с утра можно попробовать спекулятивно купить "Сбербанк", который вчера был одним из лидеров...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 10:26
Спрос нерезидентов на рублевые облигации до конца года останется слабым - Промсвязьбанк
По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,72% (+3 б.п.), 5-летних – до 8,40% (+4 б.п.). За последние три дня цены рублевых облигаций снизились до уровней прошлой недели, полностью нивелировав позитив понедельника, который присутствовал на рынке после саммита G-20,...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 10:25
Рубль снижается к доллару и евро в ожидании решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Москва. 7 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти на ожиданиях решения ОПЕК+ по уровню нефтедобычи.    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 10:12
Возможно, в первые часы российская валюта попробует немного укрепиться к доллару - Алор Брокер
"Для рубля внешний фон с утра складывается нейтральный. Возможно, в первые часы российская валюта попробует укрепиться к доллару копеек на 20-30, но итоговый результат будет зависеть от решения ОПЕК+ и последующих комментариев. Пока мы сохраняем для рубля актуальным коридор 66-67 за доллар", -...    читать дальше
.
07 декабря 2018 года 10:04
Основной проблемой рубля остаётся геополитика и связанные с ней проблемы - "Открытие Брокер"
"Рубль не смог сопротивляться внешнему негативу. Его ослаблению способствовали дешевеющая нефть и негативная динамика в других сырьевых валютах. Инфляция в РФ достигла 3,8% в ноябре, что немного лучше прогнозов. Тем не менее, как отмечает ЦБ РФ, инфляционные ожидания в ноябре достигли 9,8%. В...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.