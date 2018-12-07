Нефть продолжает падение

Dow Jones и S&P 500 существенно сократили снижение, Nasdaq Composite завершил торги четверга ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу.

Американские фондовые индексы, демонстрировавшие резкое падение на торгах в четверг, развернулись к концу сессии: Dow Jones и S&P 500 существенно сократили снижение, Nasdaq Composite завершил торги ростом.

Падение Dow Jones в ходе сессии достигало 785 пунктов, а к закрытию рынка оно составило лишь 79,4 пункта. Таким образом, в ходе торгов индекс сократил снижение на 705 пунктов - это самый мощный разворот Dow Jones с 4 апреля, пишет MarketWatch.

В течение сессии в четверг индексы нивелировали подъем, зафиксированный с начала текущего года, однако к концу торгов вернулись в плюс.

Негативом для рынка стала информация об аресте топ-менеджера Huawei, вызвавшая опасения, что США и Китаю теперь будет сложнее преодолеть разногласия в торговой сфере.

В среду биржи США были закрыты из-за траура по 41-му президенту страны Джорджу Бушу-старшему, скончавшемуся 30 ноября в возрасте 94 лет. Основные торги 5 декабря не проводились, но была сокращенная сессия для фьючерсов. После возобновления торгов фьючерсами в четверг падение для S&P 500 было столь значительным, что сработали процедуры экстренной приостановки торгов Чикагской товарной биржи (CME).

Как сообщалось, финдиректор Huawei Мэн Ванчжоу, дочь основателя компании, была арестована в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении американских санкций против Ирана.

"Важно время, выбранное для ареста. Рынки уже невероятно нервничали из-за замедления экономического роста и инвертирования кривой доходности US Treasuries. Считалось, что отношения США и Китая пойдут на лад после продуктивной встречи на G20. Однако арест потенциально может стать потрясением для крайне неустойчивых американо-китайских отношений", - отмечает Джаспер Лоулер из London Capital Group.

Рынок развернулся к росту в четверг после публикации The Wall Street Journal материала о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может сделать паузу в цикле повышений ставки после ее подъема в декабре.

"Представители Федрезерва по-прежнему уверены в том, что ставка должна быть повышена в 2019 году. Однако чем дальше, тем меньше они уверены в том, насколько быстро им стоит поднимать ее или как далеко им стоит зайти в повышении, и они хотят оценить состояние экономики после уже предпринятого ужесточения политики", - пишет WSJ.

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) после трех лет ее повышения Федрезервом все еще ниже того "нейтрального" уровня, который как не ограничивает, так и не стимулирует экономическую активность, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

Выступая в университете Джорджии, он отметил, что считает необходимым продолжить подъем ставок хотя бы еще немного, но не уточнил сроки и масштабы возможных действий Федрезерва.

"Полагаю, сейчас мы очень близки к нейтральному уровню, и думаю, нейтральный уровень - именно то, что нам нужно", - сказал Р.Бостик.

В центре внимания трейдеров остается нефтяной рынок, который продолжает падать. В пятницу нефтедобывающие страны продолжат обсуждать возможность сокращения производства нефти.

Акции компаний, которые могут наиболее существенно пострадать в результате торговой войны США и Китая, стали лидерами снижения в четверг.

Бумаги Apple подешевели на 1,11%, производителей полупроводников Xilnix и Broadcom - соответственно на 2,5% и 2,1%.

Котировки акций китайских компаний, торгующихся в Нью-Йорке, JD.com и Baidu упали на 1% и 1,1%.

Капитализация Children's Place, сети магазинов детской одежды, рухнула на 13,4% после ухудшения компанией годового прогноза прибыли и рентабельности.

Бумаги Costco Wholesale подорожали на 3% благодаря более сильным, чем ожидалось, продажам ритейлера в четвертом финансовом квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 79,4 пункта (0,3%), до 24947,67 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 4,11 пункта (0,15%), до 2695,95 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 29,83 пункта (0,42%) и составил 7188,26 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Японский Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,8%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%, китайский Shanghai Composite - менее чем на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.

В центре внимания рынка остается ситуация вокруг США и Китая. Накануне азиатские рынки резко упали на информации об аресте топ-менеджера Huawei, вызвавшей опасения, что США и Китаю теперь будет сложнее преодолеть разногласия в торговой сфере.

Как сообщалось, финдиректор Huawei Мэн Ванчжоу, дочь основателя компании, была арестована в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении американских санкций против Ирана.

Котировки акций технологических компаний, ставших лидерами падения в четверг, восстанавливают позиции в пятницу.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics подорожали на 1,9%, китайского интернет-гиганта Tencent - на 2,9%, тайваньской Largan Precision - на 3,1%, японской Sony - почти на 2%.

"Сохраняющаяся неопределенность омрачает рынки, которые, вероятно, останутся неустойчивыми", - цитирует MarketWatch аналитика сингапурской IG Джейдена Лоха.

В пятницу внимание инвесторов направлено на данные министерства труда США о безработице в стране в ноябре. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост числа рабочих мест в американской экономике в ноябре на 200 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Важным для рынков вопросом является то, что будет делать Федрезерв в 2019 году", - отмечает аналитик Charles Schwab Омар Агилар.

"Ноябрьские данные о безработице могут стать катализатором, который позволит нам узнать чуть больше о дальнейшем направлении политики американского центробанка", - говорит эксперт.

Информация The Wall Street Journal о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может сделать паузу в цикле повышений ставки после ее подъема в декабре, поддержала фондовый рынок США в четверг.

"Представители Федрезерва по-прежнему уверены в том, что ставка должна быть повышена в 2019 году. Однако чем дальше, тем меньше они уверены в том, насколько быстро им стоит поднимать ее или как далеко им стоит зайти в повышении, и они хотят оценить состояние экономики после уже предпринятого ужесточения политики", - пишет WSJ.

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу в ожидании решений стран ОПЕК+, которые встретятся в пятницу для обсуждения возможного сокращения добычи нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $59,66 за баррель, что на $0,4 (0,67%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $1,5 (2,44%) - до $60,06 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,24 (0,47%) - до $51,25 за баррель. По итогам торгов 6 декабря контракт снизился в цене на $1,4 (2,65%) - до $51,49 за баррель.

По итогам заседания стран-членов ОПЕК, прошедшего в четверг, соглашение по сокращению добычи нефти не было достигнуто.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что обсуждение этого вопроса продолжается.

По его словам, нет уверенности в достижении соглашения о сокращении нефтедобычи в пятницу. Пока неизвестно, поддержит ли Россия соглашение о сокращении нефтедобычи, добавил он.

Фалих уточнил, что обсуждается сокращение добычи нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки - это по-прежнему основной сценарий.

Снижение цен на нефть Brent и WTI в четверг достигало 5%, однако рынок сократил падение к закрытию торгов на данных о первом за 11 недель сокращении запасов в США.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю упали на 7,323 млн баррелей. До этого они непрерывно увеличивались десять недель подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2 млн баррелей.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели увеличились на 1,699 млн баррелей, а дистиллятов - на 3,811 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали рост запасов бензина на 1,750 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Как отмечается в докладе, США впервые стали нетто-экспортером одновременно и нефти, и нефтепродуктов. Импорт бензина упал до минимума с 1995 года - 189 тыс. баррелей в сутки (б/с). Экспорт нефти из США подскочил до рекорда - 3,2 млн б/с.