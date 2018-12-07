Ожидаем консолидации фондовых индексов на открытии торгов пятницы - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу складывается, на наш взгляд, достаточно нервная. Шансы на достижение договоренности участников сделки ОПЕК+ "тают на глазах", что негативно сказывается на ценах на энергоносители и котировках акций отечественных нефтегазовых компаний. Рост напряженности в Лондоне в преддверии голосования по Brexit и массовая волна протестов в Париже дестабилизируют европейские фондовые площадки. Мы ожидаем консолидации фондовых индексов на открытии торгов, в дальнейшем не исключаем очередной волны распродаж на фоне ухудшения внешнего фона", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.