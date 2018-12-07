Долгосрочные перспективы нефти останутся под вопросом - ИФК "Солид"

"Нефть в ходе вчерашних торгов теряла более 5%, несмотря на снижение запасов в США после 10 недель роста. Страны ОПЕК не пришли к единому мнению по объемам сокращения на 2019 год. Если не удастся договориться сегодня, то решение перенесут, а "черное золото" продолжит падение. Страны ОПЕК обсуждали снижение примерно на 1 млн баррелей в сутки со своей стороны. Если участники соглашения ОПЕК+ возьмут на себя еще хотя бы 200 тыс., это будет считаться положительным итогом. Но долгосрочные перспективы нефти все равно под вопросом, так как добыча в США продолжит расти", - отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.