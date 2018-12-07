Утром индекс РТС может консолидироваться чуть ниже 1150 пунктов - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможна консолидация немногим ниже 1150 пунктов по индексу РТС. В течение дня заметно повлиять на ход торгов могут решения стран ОПЕК+ в отношении продления соглашения об ограничении добычи (вчера к окончательному решению прийти не удалось, сегодня министры стран ОПЕК продолжат обсуждение), а также данные по рынку труда США (non-farm payrolls, 16:30 мск), которые часто вызывают всплески волатильности по мировым фондовым индексам. На валютном рынке актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация в диапазоне 66,5 - 67 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.