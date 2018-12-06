Рубль дешевеет к доллару и евро на негативной динамике цен на нефть

Москва. 6 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть в ожидании решения ОПЕК относительно объемов сокращения нефтедобычи.

Курс доллара США составил 66,98 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 39,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,25 руб./EUR1, поднявшись на 71,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 54,15 копейки - до 71,14 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет в обеих валютных парах на вечерних торгах, отыгрывая негативную динамику цен на нефть (ранее в ходе торгов котировки основных сортов Brent и WTI падали более чем на 5%, однако затем сократили темпы своего падения).

Заседание ОПЕК в Вене завершилось в четверг без договоренностей об объемах сокращения нефтедобычи, сообщает Reuters со ссылкой на представителя одной из стран картеля. По его словам, обсуждение продолжится в пятницу вместе со странами, не входящими в ОПЕК, включая Россию. При этом ОПЕК подтвердила, что не будет проводить пресс-конференцию по итогам сегодняшнего заседания.

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла покинул заседание, сообщили корреспонденты "Интерфакса" из Вены. Для Ливии может быть продлено освобождение от общих договоренностей ОПЕК.

Между тем, по словам источников Bloomberg, переговоры продолжаются в здании секретариата ОПЕК в Вене.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих рассказал, что члены картеля рассматривают варианты сокращения добычи в рамках ОПЕК+ в диапазоне от 0,5 млн баррелей в сутки до 2 млн баррелей в сутки. Он также сообщил, что ОПЕК ведет переговоры о присоединении других нефтедобывающих стран к усилиям по сокращению нефтедобычи.

При этом, по словам Х. аль-Фалиха, Россия рассматривает несколько вариантов сокращения добычи нефти, напомнив, что Россия в лице президента четко высказала свою позицию, что готова сокращать добычу. "Вопрос - на сколько, когда? У них несколько вариантов, очень сложная формула", - сказал он, отметив, что переговоры с Россией пройдут в пятницу.

По последним данным источников Bloomberg, Саудовская Аравия предлагает России снизить нефтедобычу примерно на 300 тыс. баррелей в сутки, однако РФ продолжает настаивать на сокращении не более чем на 150 тыс. баррелей.

Участники сделки ОПЕК+ опираются не на твиты президента США Дональда Трампа, а на реальное состояние рынка, в свою очередь, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. Д.Трамп в среду в своем микроблоге в Twitter написал: "Надеюсь, ОПЕК сохранит поставки нефти неизменными, без ограничения. Мир не хочет видеть более высокие цены на нефть и не нуждается в них".

Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в ходе торгов в четверг на сообщениях о том, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи пока не достигнуто.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,79% - до $59,84 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 3,42% - до $51,08 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю упали на 7,323 млн баррелей. До этого они непрерывно увеличивались десять недель подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2 млн баррелей.

Между тем запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 1,729 млн баррелей.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели увеличились на 1,699 тыс. баррелей, а дистиллятов - на 3,811 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали рост запасов бензина на 1,750 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Как отмечается в докладе, США впервые стали нетто-экспортером одновременно и нефти, и нефтепродуктов. Импорт бензина упал до минимума с 1995 года - 189 тыс. баррелей в сутки. Экспорт нефти из США подскочил до рекорда - 3,2 млн баррелей в сутки.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, рынок в четверг довольно нервный, торги проходят при повышенной волатильности. "Все ждут итогов саммита ОПЕК и, если следовать новостям, то страны-участницы до сих пор не могут определиться с решением. Поэтому все сидят и ждут, какой в итоге будет вердикт, насколько урежут добычу и будет ли достигнута договоренность вообще. Решение может сильно повлиять на рынок, поэтому сегодня и нефть волатильная, и рубль. И все это на высоких объемах торгов", - отмечает А.Карпов.

"Российский рубль сегодня остается под давлением, но и тут азарт и динамика могли бы быть более выраженными, чем есть сейчас. Доллар США в четверг поднимался выше 67 руб./$1, но закрепиться пока не сумел. Широкий коридор колебаний остается в рамках 65-67 руб./$1, более узкий - в пределах 66,5-66,95 руб./$1. В том случае, если "американцу" все-таки удастся пробить промежуточную поддержку на уровне 67,25 руб. /$1, откроется дорога к 67,75 руб. /$1", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 декабря на 8,65 копейки, до 66,7377 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,8 копейки, до 75,6071 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 11,95 копейки по отношению к среде и составил 66,8815 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 16,36 копейки и составил 66,9231 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 101,733 млн, из которых $1 млрд 177,297 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 924,436 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 4,19 копейки, до 75,7132 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 15,68 копейки и составил 75,8613 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR691,13 млн, из которых EUR291,262 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR399,868 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 7,78% годовых. В свою очередь, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев увеличились на 2 б.п. каждая - до 8,0%, 8,48% и 8,52% годовых соответственно.

эб вч

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