Рынок акций РФ в четверг упал вслед за миром, индекс МосБиржи удержался выше 2400п за счет ослабления рубля

Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ в четверг упал вслед за мировыми площадками на опасениях эскалации торгового противостояния США-КНР и подешевевшей нефтью (Brent просела ниже $60 за баррель) на фоне отсутствия решения картеля ОПЕК по вопросу ограничения добычи; индекс МосБиржи смог удержаться выше рубежа 2400 пунктов за счет ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2412,31 пункта (-1,4%, минимум дня - 2391,63 пункта), индекс РТС - 1134,07 пункта (-1,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 66,99 рубля (+0,42 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,2%), "Газпрома" (-2,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,5%).

Давление на акции "Газпрома" оказали новости, что рост дивидендных выплат за 2018 год будет умеренным и дивиденд незначительно превысит отметку 10 рублей на акцию (после выплат 8,04 рубля на акцию за 2017 год).

Пока что "Газпром" (MOEX: GAZP) закладывает в бюджет будущего года расходы на выплату дивидендов по итогам 2018 года из расчета 10,4 рубля на акцию, сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. На прошлой неделе на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщил "Интерфаксу", что правление компании будет предлагать увеличить дивиденды за 2018 год по сравнению с 2017 годом, подтвердив, что сумма выплат на акцию в рублях может быть уже двухзначной.

Выросли в четверг "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%), акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,4%).

В четверг снизилась фондовая Азия (Япония упала на 1,9%, Китай - на 1,7%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,8-3,1%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 2,2%, ликвидировав прирост с начала года) на опасениях дальнейшего усиления торговых споров США и Китая после известий об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн в Канаде, которой грозит экстрадиция в США по делу о нарушении санкций США против Ирана.

Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в аэропорту Ванкувера произошел 1 декабря по запросу властей США, слушание в суде об освобождении Ванчжоу Мэн под залог назначено на пятницу. Аналитики отмечают, что арест топ-менеджера крупной китайской компании может усложнить переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.

Индекс ISM Non-Manufacturing в США в ноябре вырос до 60,7 пункта, тогда как ожидалось снижение до 59 пунктов.

Заседание ОПЕК в Вене завершилось в четверг без договоренностей об объемах сокращения нефтедобычи, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя одной из стран картеля. По его словам, обсуждение продолжится в пятницу вместе со странами, не входящими в ОПЕК.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК снизилась до $59,4 за баррель (-3,5% и -0,8% в среду), январская цена WTI - до $50,69 за баррель (-4,2% и -0,7% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил в четверг, что варианты сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ рассматриваются в диапазоне от 0,5 млн б/с до 2 млн б/с, при этом сокращение добычи на 1 млн б/с будет адекватно ситуации. По его словам, Саудовская Аравия не видит целесообразности в предоставлении исключений странам в рамках сделки ОПЕК+, при этом ОПЕК ведет переговоры о присоединении других нефтедобывающих стран к усилиям по сокращению нефтедобычи.

Вышедшая в четверг уже после закрытия российского рынка статистика Минэнерго США оказала небольшую поддержку нефти: запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,323 млн баррелей (впервые после 10 недель роста) при прогнозах снижения на 2 млн баррелей, а резервы бензина выросли меньше ожиданий.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, утренние новости об аресте финдиректора Huawei дополнились обвалом нефти. Слухи из Вены говорят о том, что участники соглашения ОПЕК+ могут договориться лишь о незначительном сокращении добычи. Плюс к этому сохраняется санкционная риторика против РФ. Заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о запасе резерва у отечественной экономики пока не могут компенсировать волну пессимизма. Упали акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" на ожиданиях, что предел снижения котировок нефти еще не достигнут.

Рубль также ослаб, реагируя на нефть и ухудшение внешнего фона. В случае ухудшения ситуации заметно повысится вероятность того, что ЦБ РФ на своем декабрьском заседании примет решение о повышении ставки. Мировые рынки снижаются на перспективах срыва переговоров США и Китая после ареста финансового директора Huawei по обвинению в нарушении санкционного режима против Ирана.

Участники соглашения ОПЕК+ пытаются продлить действие договоренностей. Однако слухи в финансовых СМИ говорят о том, что позиция РФ остается главным барьером для принятия значимого решения. Накануне стало известно, что Москва предлагала свое участие на уровне 140 тыс. б/с в сокращении производства, тогда как в ОПЕК рассчитывают на 250-300 тыс. б/с. Надежды на более сильное сокращение почти развеялись после того, как министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что вполне будет достаточно сокращения на 1 млн б/с. Рынку данного сокращения явно недостаточно и котировки Brent теперь могут закрепиться в диапазоне $50-60 за баррель, считает аналитик.

Неожиданная перспектива срыва переговоров США и Китая может усилить потери мировых индексов, превратив рождественское "ралли" в "медвежью" гонку. Отечественный рынок в большей степени реагирует на перспективы дальнейшего падения котировок нефти, если участники соглашения ОПЕК+ договорятся лишь о символическом снижении добычи, полагает А.Кочетков.

По словам аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, рынок нефти упал после заявления Саудовской Аравии о том, что соглашения по уровню добычи нефти ОПЕК+ в 2019 году пока нет. При этом его страна согласна взять октябрь за базовый месяц сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ - тогда уровень добычи был меньше, чем в ноябре. Саудиты полагают, что сокращение добычи нефти на 1 млн б/с странами ОПЕК+ будет достаточным. Ранее речь шла о сокращении на 1,3 млн б/с баррелей.

Глава правительства РФ Д.Медведев отчасти поддержал курс рубля, заявив, что дедолларизация не означает отказ от доллара, никакого запрета на хождение американской валюты в России не будет. По его словам, идеи запрета доллара в России "абсурдны, они противоречат вообще экономическим правилам".

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, у инвесторов и спекулянтов вновь появились обоснованные сомнения в том, что США и Китай сумеют быстро и безболезненно завершить уже разгоревшуюся торговую войну. Однако основным ударом для российского рынка акций выступило сильное внутридневное падение нефтяных котировок в ожидании решений ОПЕК+.

На фоне всего рынка подросли "префы" "Сургутнефтегаза" за счет ослабления рубля, также спросом пользовались бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%, до 380 руб.) за счет благоприятных фундаментальных и технических факторов. Чистая прибыль эмитента в рублях по МСФО за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 58%. Ближайшей технической целью и сопротивлением для этих бумаг выступает значимый ценовой уровень 400 руб.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-25,6% и -27,5% "префы"), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,1%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-3,5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+39,8% и +39,9% "префы"), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+30,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,9%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+2,4%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+1,7%).

Акции "Уралкалия" поддержали новости, что "дочка" Сбербанка - ООО "Сбербанк Инвестиции"- стало владельцем 10,18% голосующих акций "Уралкалия". В пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу" пояснили, что банк приобрел этот пакет у Rinsoco Trading Co limited. Через эту компанию акциями "Уралкалия" владеет партнер основного бенефициара компании Дмитрия Мазепина Дмитрий Лобяк.

"Сбербанк будет принимать решение о дальнейшей судьбе инвестиции исходя из ситуации на рынке и потенциальной доходности. При наличии возможности продажи по приемлемой оценке мы, конечно, ей воспользуемся", - отметили в банке.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,964 млрд рублей (из них 12,399 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).