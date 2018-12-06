Цены евробондов РФ в четверг снижаются на фоне общемирового падения интереса к активам EM

Москва. 6 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снижаются в четверг на фоне общемирового падения интереса инвесторов к активам emerging markets из-за возросших сомнений в том, что США и Китай смогут достичь "торгового перемирия"; исключение составляют лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом спрос на активы "тихой гавани", каковыми традиционно выступают американские казначейские обязательства (US Treasuries), заметно возрос, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 5 декабря на 2 базисных пункта и составила 108,27% от номинала, что соответствует доходности 4,74% годовых (снижение на 1 базисный пункт).

Стоимость трехлетних американских Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 5 декабря на 24 базисных пункта - до 98,03% от номинала, что привело к снижению их доходности на 9 пунктов, до 2,7% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился в сравнении с предыдущим торговым днем на 8 пунктов, составив 204 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 46 базисных пунктов - до 104,26% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисных пункта - до 5,555% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 47 базисных пунктов - до 101,25% от номинала (доходность выросла также на 3,5 базисных пункта - до 5,53% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 25 базисных пунктов - до 97,6% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 5,14% годовых), с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 101,51% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта, до 4,52% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 48 базисных пунктов - до 91,98% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 5,83% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 17 базисных пунктов, до 94,11% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 5,11% годовых).

"Динамика цен российских еврооблигаций сегодня умеренно негативная, что связано, прежде всего, с ростом волатильности на мировых рынках капитала, в том числе на emerging markets. При этом падают в цене практически все рисковые активы, в то время как стоимость US Treasuries, напротив, подрастает благодаря спросу инвесторов на активы "тихой гавани". В свою очередь рост волатильности на мировых рынках вызван растущими опасениями относительно того, что США и Китай не смогут прийти к приемлемому торговому соглашению, несмотря на заявления, сделанные по итогам переговоров лидеров двух стран в рамках саммита G20. Таким образом, фактор снижающихся процентных ставок базовых активов не компенсирует наблюдающееся сейчас снижение "аппетита к риску" у мировых инвесторов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"В ближайшее время большое влияние на динамику как базовых активов, так и всех долговых бумаг стран с развивающейся экономикой может оказать публикация в пятницу ежемесячных данных по американскому рынку труда. Если данные окажутся довольно сильными, то это увеличит вероятность более агрессивного повышения процентных ставок Федрезервом, и тем самым возрастет давление на котировки US Treasuries, вслед за которыми вниз поползут и цены евробондов emerging markets", - считает Р.Пшонковский.