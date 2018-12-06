Ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от уровня 2400 п., с существенным понижением в диапазоне от 1% до 2% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи сумел стабилизироваться несколько выше своего внутридневного минимума, около ближайшего значимого уровня 2400 руб. Во второй половине дня в США выйдет большое количество важных статистических показателей. Однако их значимость для локального рынка акций сегодня отходит на второй план в сравнении с ожиданиями итогов заседания ОПЕК. Кроме того, перенесенная на четверг публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (19:00) состоится уже после закрытия основных торгов в России. С учетом указанных факторов мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от уровня 2400 п., с существенным понижением в диапазоне от 1% до 2% по итогам дня", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.