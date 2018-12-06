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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от уровня 2400 п., с существенным понижением в диапазоне от 1% до 2% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
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06 декабря 2018 года 17:25
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от уровня 2400 п., с существенным понижением в диапазоне от 1% до 2% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи сумел стабилизироваться несколько выше своего внутридневного минимума, около ближайшего значимого уровня 2400 руб. Во второй половине дня в США выйдет большое количество важных статистических показателей. Однако их значимость для локального рынка акций сегодня отходит на второй план в сравнении с ожиданиями итогов заседания ОПЕК. Кроме того, перенесенная на четверг публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (19:00) состоится уже после закрытия основных торгов в России. С учетом указанных факторов мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от уровня 2400 п., с существенным понижением в диапазоне от 1% до 2% по итогам дня", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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06 декабря 2018 года 20:00
Москва. 6 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть в ожидании решения ОПЕК относительно объемов сокращения нефтедобычи. читать дальше
.06 декабря 2018 года 19:55
Рынок акций РФ в четверг упал вслед за миром, индекс МосБиржи удержался выше 2400п за счет ослабления рубля
Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ в четверг упал вслед за мировыми площадками на опасениях эскалации торгового противостояния США-КНР и подешевевшей нефтью (Brent просела ниже $60 за баррель) на фоне отсутствия решения картеля ОПЕК по вопросу ограничения добычи; индекс МосБиржи смог удержаться выше рубежа 2400 пунктов за счет ослабления рубля. читать дальше
.06 декабря 2018 года 19:33
Москва. 6 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снижаются в четверг на фоне общемирового падения интереса инвесторов к активам emerging markets из-за возросших сомнений в том, что США и Китай смогут достичь "торгового перемирия"; исключение составляют лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом спрос на активы "тихой гавани", каковыми традиционно выступают американские казначейские обязательства (US Treasuries), заметно возрос, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.06 декабря 2018 года 18:40
Притоки в акции РФ через GEM ETF на прошедшей неделе оказались лучшими с середины июля в свете сильной динамики EM - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 5 декабря 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Согласно данным... читать дальше
.06 декабря 2018 года 16:31
На дневных и недельных графиках рубль снижается за компанию с остальными рисковыми активами на торгах в четверг. Поводом для новой волны бегства от риска послужили сомнения в надежности недавно заключенного перемирия между США и Китаем после ареста финансового директора китайской Huawei по... читать дальше
.06 декабря 2018 года 15:52
Как гром среди ясного неба прогремела сегодня утром новость об аресте в Канаде CFO китайской компании Huawei, отмечает эксперт ГК "Финам" Василий Олейник. В самой компании заявили, что арест был произведен от имени США, поэтому она может быть экстрадирована в Восточной округ Нью-Йорка. Мэн... читать дальше
.06 декабря 2018 года 15:45
Москва. 6 декабря. Доллар США и евро ускорили рост на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усиления падения котировок нефти в ожидании сообщений о решении ОПЕК+ относительно объемов сокращения нефтедобычи. читать дальше
.06 декабря 2018 года 15:17
Свежий экономический отчет ФРС США поддерживает повышение ставки на очередном заседании регулятора - Julius Baer
"Публикация "Бежевой книги" ФРС США накануне заседания Комитета по операциям на открытом рынке 19 декабря подтвердила высокие темпы роста американской экономики, здоровое состояние рынка труда, которое стимулирует повышение зарплат, и начинающее проявляться влияние внешнеторговых пошлин на... читать дальше
.06 декабря 2018 года 14:50
Во второй половине торговой сессии четверга мы ожидаем падения индекса МосБиржи до отметки 2395 пунктов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину сегодняшней торговой сессии новость об аресте в Канаде финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Tech вызвала резкое падение индексов акций по всему миру. Инвесторы опасаются, что несмотря на достигнутое перемирие между США и Китаем, торговое... читать дальше
.06 декабря 2018 года 14:31
Ожидаем смещения торговли по основной валютной паре в диапазон от 67 до 68 рублей за доллар до конца текущего года - "Аналитика Онлайн"
На российском валютном рынке воцарилось спокойствие. Рубль стабилен как к единой европейской валюте, так и к американскому доллару. Однако это не влияет на наши рекомендации по доллар/рублю. Напомним, что ранее мы рекомендовали покупать доллар/рубль в диапазоне от 65 до 66 рублей. Ожидаем смещения... читать дальше
.06 декабря 2018 года 14:15
ОПЕК согласится с ограничением добычи, но цены на нефть не поднимутся выше 75 долларов за баррель - Julius Baer
Сегодня в Вене завершится заседание лидеров стран ОПЕК. На фоне обвала цен на нефть в начале октября из-за роста запасов сырья картель, как ожидается, договорится о сокращении объемов добычи, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Новую сделку поддерживают... читать дальше
.06 декабря 2018 года 13:48
"Весь блок валют развивающихся рынков в ходе сегодняшних торгов демонстрирует снижение в паре с долларом США. Неприятие риска на рынках заметно выросло после того, как стало известно об аресте финансового директора китайской компании Huawei Technologies. Данное событие рынки оценивают как... читать дальше
.06 декабря 2018 года 13:15
На следующей неделе Минфин, скорее всего, предложит инфляционные ОФЗ или бумаги с плавающей ставкой купона - "Райффайзенбанк"
"Увеличенное предложение от Минфина на первичном рынке не совпало с интересами инвесторов: по итогам вчерашних аукционов удалось реализовать ОФЗ лишь на 20,1 млрд руб. из предложенных 25 млрд руб. При этом для продажи 10-летних ОФЗ 26224 ведомству пришлось предоставить существенную премию ко... читать дальше
.06 декабря 2018 года 12:45
"Рубль ослаб вместе с другими валютами развивающихся стран под давлением общего снижения аппетита к риску. В ближайшие дни на фоне сохраняющихся негативных настроений инвесторов рубль, вероятно, продолжит торговаться вблизи 67 за доллар. В более долгосрочной перспективе динамика курса будет во... читать дальше
.06 декабря 2018 года 12:16
"По-прежнему наиболее ожидаемым событием ближайших дней является продолжающийся саммит ОПЕК: все ждут решения о сокращении добычи в 2019 году и его масштабов. В остальном поддержку рублю продолжат оказывать потоки от крупнейших экспортеров, хотя фон для торгов продолжает задавать внешний новостной... читать дальше
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