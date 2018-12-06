Рубль ускорил снижение к доллару и евро на фоне усиления падения цен на нефть

Москва. 6 декабря. Доллар США и евро ускорили рост на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усиления падения котировок нефти в ожидании сообщений о решении ОПЕК+ относительно объемов сокращения нефтедобычи.

Курс доллара США составил 66,92 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 35 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,87 руб./EUR1, поднявшись на 34,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 34,66 копейки - до 70,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 декабря на 8,65 копейки, до 66,7377 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,8 копейки, до 75,6071 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет в обеих валютных парах на дневных торгах, отыгрывая негативную динамику цен на нефть. Ранее в ходе торгов котировки основных сортов Brent и WTI падали более чем на 5% на сообщениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи пока не достигнуто.

По словам министра, в настоящее время рассматриваются варианты сокращения добычи в рамках ОПЕК+ в диапазоне от 0,5 млн баррелей в сутки до 2 млн баррелей в сутки. Х.аль-Фалих отметил, что, по его мнению, снижение на 1 млн баррелей в сутки будет адекватно ситуации. Вместе с тем он выступил за продление соглашения более чем на 6 месяцев, возможно, до конца третьего квартала 2019 года.

Х.аль-Фалих также рассказал, что ОПЕК ведет переговоры о присоединении других нефтедобывающих стран к усилиям по сокращению нефтедобычи. "Я надеюсь, что другие страны присоединятся (к ОПЕК - ИФ). Я веду переговоры с рядом стран. Вот только что мы видели, что Канада добровольно снизила нефтедобычу", - сказал министр, комментируя выход Катара из ОПЕК.

Он также сообщил, что Россия рассматривает несколько вариантов сокращения добычи нефти, напомнив, что Россия в лице президента четко высказала свою позицию, что готова сокращать добычу. "Вопрос - на сколько, когда? У них несколько вариантов, очень сложная формула", - сказал он, отметив, что переговоры с Россией пройдут в пятницу.

Участники сделки ОПЕК+ опираются не на твиты президента США Дональда Трампа, а на реальное состояние рынка, в свою очередь, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Д.Трамп в среду в своем микроблоге в Twitter написал: "Надеюсь, ОПЕК сохранит поставки нефти неизменными, без ограничения. Мир не хочет видеть более высокие цены на нефть и не нуждается в них".

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 2,03% - до $60,31 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 2,34% - до $51,65 за баррель.

"Давление на рубль усилилось на фоне заметного ухудшения аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и сохраняющейся неопределенности по соглашению в рамках ОПЕК+. Весь блок валют развивающихся рынков в ходе сегодняшних торгов демонстрирует снижение в паре с долларом США. Неприятие риска на рынках заметно выросло после того, как стало известно об аресте финансового директора китайской компании Huawei Technologies. Данное событие рынки оценивают как негативный фактор, способный подорвать переговоры между США и Китаем по вопросам торговли", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Из внутренних историй отметим вчерашнее информационное сообщение Минфина, в котором был определен объем покупок иностранной валюты в период с 7 декабря по 14 января (366,1 млрд рублей), однако, поскольку до конца года ЦБ РФ не осуществляет операций на открытом рынке в рамках бюджетного правила, влияние этой новости на валютный курс практически нулевое. В ожидании решения саммита ОПЕК+ не исключаем снижения активности в торгах рублевыми парами", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 7,78% годовых. В свою очередь, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев увеличились на 2 б.п. каждая - до 8,0%, 8,48% и 8,52% годовых соответственно.