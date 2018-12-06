ОПЕК согласится с ограничением добычи, но цены на нефть не поднимутся выше 75 долларов за баррель - Julius Baer

Сегодня в Вене завершится заседание лидеров стран ОПЕК. На фоне обвала цен на нефть в начале октября из-за роста запасов сырья картель, как ожидается, договорится о сокращении объемов добычи, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer

Норберт Рюкер. Новую сделку поддерживают Саудовская Аравия и Россия. Решение, скорее всего, будет объявлено в очень дипломатичной манере без указания конкретных цифр, чтобы не провоцировать резких ответных заявлений от американской администрации. Как следствие, предсказать конкретное влияние сделки на рынок становится достаточно сложно, полагает эксперт.

По мнению Норберта Рюкера, существует высокая вероятность того, что после сегодняшнего решения о сокращении добычи в ближайший год будут приниматься новые. Страны-производители нефти руководствуются желанием сохранить стабильность рынка и компенсировать изменчивость политики США в отношении Ирана. Исключения из эмбарго, сделанные Вашингтоном для некоторых покупателей иранского сырья, являются временными, и Белый дом по-прежнему преследует цель сократить экспорт иранской нефти до нуля. Как следствие, новостной шум на рынке будет оставаться сильным и будет приводить к колебаниям котировок, усиливая эффект от смены настроений игроков.

"Динамика последних месяцев позволила определить новый фундаментально обоснованный коридор цен. Уровень выше 75 долл. США за баррель вызывает инфляцию топливных цен и сокращает спрос в развивающихся странах, а также смягчает политику Белого дома по отношению к Ирану. Ослабление валют развивающихся стран понизило верхний уровень цены нефти, при котором экономика начинает испытывать трудности. Котировки ниже 55 долл. США за баррель сдерживают сланцевый бум и инвестиции в секторе. Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок и видим риски роста цен в ближайшей перспективе. На фоне соглашения между Саудовской Аравией и Россией сокращение глобальной добычи нефти по результатам встречи ОПЕК выглядит весьма вероятным. Решение картеля и канадской провинции Альберта ограничить производство должно поддержать котировки, которые, однако, продолжат колебаться в заданном коридоре", - резюмирует специалист Julius Baer.