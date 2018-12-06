Brent торгуется у $61 за баррель

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг. Нефть эталонных марок вновь дешевеет в ходе торгов в четверг.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг, при этом максимальное снижение демонстрируют акции высокотехнологичных компаний.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific падает на 1,9%, максимальными темпами за полтора месяца. С начала года индикатор потерял 13%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,46%, более широкий Topix - на 2,16%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,7%, Shenzhen Composite - 2,1%, гонконгский Hang Seng - 2,8%.

Индийский BSE Sensex уменьшился на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,3%. Снижение южнокорейского Kospi составило 1,6%, индонезийского Jakarta Composite - 0,5%.

Рынок реагирует на новость об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении санкций США против Ирана.

Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в аэропорту Ванкувера произошел 1 декабря по запросу властей США, слушание в суде об освобождении Ванчжоу Мэн под залог назначено на пятницу.

Аналитики отмечают, что арест топ-менеджера крупной китайской компании может усложнить переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.

"Мы внимательно следим за развитием событий в Азии на новости об аресте финдиректора Huawei. Это довольно важная новость на фоне попыток Вашингтона убедить своих союзников отказаться от использования оборудования Huawei из-за опасений насчет кибербезопасности", - говорит глава трейдингового отдела в Oanda Corp. Стивен Иннз.

На этой новости китайский интернет-гигант Tencent потерял 4,6% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 5,9%, производитель оптики Sunny Optical - 6,3%.

Акции японского производителя игровых приставок Nintendo подешевели на 4,3%, оператора связи Softbank - на 5,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2,3%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 3,2%.

Котировки бумаг энергетических компаний CNOOC и Inpex опускаются на 2,7% и 1,5% соответственно после того, как накануне представители ОПЕК+ не смогли договориться о деталях возможного соглашения о сокращении добычи.

Нефть эталонных марок вновь дешевеет в ходе торгов в четверг, инвесторы реагируют на комментарии представителей стран ОПЕК+ о возможном сокращении добычи.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК подешевели на $0,49 (0,8%) - до $61,07 за баррель. На торгах в среду их цена снизились на $0,52 (0,84%) и составляла на закрытие $61,56 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,52 (0,98%) - до $52,37 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $0,36 (0,68%), завершив торги на отметке $52,89 за баррель.

Как стало известно накануне, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода - до конца июня 2019 года.

Дальнейшие условия сделки, в том числе объемы сокращения, будут обсуждаться 6 декабря на заседании ОПЕК. "Сегодня министерский комитет дал лишь рекомендацию (по снижению - ИФ), завтра и послезавтра это обсудят министры ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

Тем временем президент США Дональд Трамп вновь призвал страны отказаться от снижения добычи, поскольку миру "не нужны высокие цены на нефть".

Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.