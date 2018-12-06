.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется у $61 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Темпы роста ВВП РФ в долгосрочной перспективе составят чуть больше 3%
Рост экономики РФ до 2036 года ожидается на уровне чуть выше 3%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Реальный эффективный курс рубля будет незначительно укрепляться
 
ГИБДД просит отложить введение нового ГОСТа для госзнаков
Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с просьбой отложить на 7 месяцев срок вступления в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. ГИБДД предложила Росстандарту перенести сроки введения в действие нового ГОСТ Р 50577-2018 с...
 
На Новый год россияне готовы потратить в среднем 16,9 тыс. руб.
На празднование Нового, 2019 года средний россиянин собирается потратить 16,9 тыс. руб. Такие данные приводит компания Deloitte в исследовании "Новый год и Рождество - 2019", пишут "Ведомости". По данным Deloitte, год назад потребитель был готов...
 
В 2019 году налог на имущество организаций в Москве вырастет до 2%
В 2019 году налог на имущество организаций в Москве вырастет с 1,5% до 2%. Об этом "Известиям" рассказали в столичном департаменте экономической политики и развития. Там отметили, что повышение произойдет в соответствии с федеральным...
 
06 декабря 2018 года 09:40

Brent торгуется у $61 за баррель

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг. Нефть эталонных марок вновь дешевеет в ходе торгов в четверг.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг, при этом максимальное снижение демонстрируют акции высокотехнологичных компаний.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific падает на 1,9%, максимальными темпами за полтора месяца. С начала года индикатор потерял 13%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,46%, более широкий Topix - на 2,16%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,7%, Shenzhen Composite - 2,1%, гонконгский Hang Seng - 2,8%.

Индийский BSE Sensex уменьшился на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,3%. Снижение южнокорейского Kospi составило 1,6%, индонезийского Jakarta Composite - 0,5%.

Рынок реагирует на новость об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении санкций США против Ирана.

Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в аэропорту Ванкувера произошел 1 декабря по запросу властей США, слушание в суде об освобождении Ванчжоу Мэн под залог назначено на пятницу.

Аналитики отмечают, что арест топ-менеджера крупной китайской компании может усложнить переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.

"Мы внимательно следим за развитием событий в Азии на новости об аресте финдиректора Huawei. Это довольно важная новость на фоне попыток Вашингтона убедить своих союзников отказаться от использования оборудования Huawei из-за опасений насчет кибербезопасности", - говорит глава трейдингового отдела в Oanda Corp. Стивен Иннз.

На этой новости китайский интернет-гигант Tencent потерял 4,6% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 5,9%, производитель оптики Sunny Optical - 6,3%.

Акции японского производителя игровых приставок Nintendo подешевели на 4,3%, оператора связи Softbank - на 5,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2,3%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 3,2%.

Котировки бумаг энергетических компаний CNOOC и Inpex опускаются на 2,7% и 1,5% соответственно после того, как накануне представители ОПЕК+ не смогли договориться о деталях возможного соглашения о сокращении добычи.

Нефть эталонных марок вновь дешевеет в ходе торгов в четверг, инвесторы реагируют на комментарии представителей стран ОПЕК+ о возможном сокращении добычи.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК подешевели на $0,49 (0,8%) - до $61,07 за баррель. На торгах в среду их цена снизились на $0,52 (0,84%) и составляла на закрытие $61,56 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,52 (0,98%) - до $52,37 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $0,36 (0,68%), завершив торги на отметке $52,89 за баррель.

Как стало известно накануне, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода - до конца июня 2019 года.

Дальнейшие условия сделки, в том числе объемы сокращения, будут обсуждаться 6 декабря на заседании ОПЕК. "Сегодня министерский комитет дал лишь рекомендацию (по снижению - ИФ), завтра и послезавтра это обсудят министры ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

Тем временем президент США Дональд Трамп вновь призвал страны отказаться от снижения добычи, поскольку миру "не нужны высокие цены на нефть".

Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 декабря 2018 года 14:15
ОПЕК согласится с ограничением добычи, но цены на нефть не поднимутся выше 75 долларов за баррель - Julius Baer
Сегодня в Вене завершится заседание лидеров стран ОПЕК. На фоне обвала цен на нефть в начале октября из-за роста запасов сырья картель, как ожидается, договорится о сокращении объемов добычи, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Новую сделку поддерживают...    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 13:48
Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66,2-67 - "Нордеа Банк"
"Весь блок валют развивающихся рынков в ходе сегодняшних торгов демонстрирует снижение в паре с долларом США. Неприятие риска на рынках заметно выросло после того, как стало известно об аресте финансового директора китайской компании Huawei Technologies. Данное событие рынки оценивают как...    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 13:15
На следующей неделе Минфин, скорее всего, предложит инфляционные ОФЗ или бумаги с плавающей ставкой купона - "Райффайзенбанк"
"Увеличенное предложение от Минфина на первичном рынке не совпало с интересами инвесторов: по итогам вчерашних аукционов удалось реализовать ОФЗ лишь на 20,1 млрд руб. из предложенных 25 млрд руб. При этом для продажи 10-летних ОФЗ 26224 ведомству пришлось предоставить существенную премию ко...    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 12:45
В ближайшие дни рубль, вероятно, продолжит торговаться вблизи 67 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль ослаб вместе с другими валютами развивающихся стран под давлением общего снижения аппетита к риску. В ближайшие дни на фоне сохраняющихся негативных настроений инвесторов рубль, вероятно, продолжит торговаться вблизи 67 за доллар. В более долгосрочной перспективе динамика курса будет во...    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 12:16
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 66,50-67/USD - РФПИ
"По-прежнему наиболее ожидаемым событием ближайших дней является продолжающийся саммит ОПЕК: все ждут решения о сокращении добычи в 2019 году и его масштабов. В остальном поддержку рублю продолжат оказывать потоки от крупнейших экспортеров, хотя фон для торгов продолжает задавать внешний новостной...    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 11:52
Возможный рост заработных плат способен поддержать доллар, приблизив его в паре с евро к отметке 1,13 - "Нордеа Банк"
"Пара EUR/USD сохранилась накануне в узком диапазоне вблизи отметки 1,135. Торги на американских площадках не проводились, поскольку 5 декабря было объявлено днем траура. Из важных для рынка событий стоит отметить публикацию "Бежевой книги" – сводного обзора о состоянии американской экономики,...    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 11:35
Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, нефть делает попытки коррекции
Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за мировыми фондовыми площадками на опасениях по поводу успешности предстоящих торговых переговоров США и Китая в свете ареста финансового директора Huawei, нефть делает попытки коррекции, что сдерживает продажи акций.    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 11:34
В течение сегодняшнего дня нефтяные котировки будут демонстрировать повышенную волатильность - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов находятся под давлением перед второй встречей представителей ОПЕК+, которая состоится сегодня в Вене. Фьючерсы на нефть демонстрируют отрицательную динамику ввиду отсутствия конкретных договорённостей стран-производителей нефти относительно сокращения...    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 11:14
Возможно, котировки Brent смогут подняться выше 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Ожидаем, что на саммите ОПЕК+, который состоится завтра, 7 декабря, в Вене, страны-экспортеры достигнут нового соглашения о сокращении добычи в объеме не менее 1 млн барр./сут. Вероятно, производители нефти будут сокращать добычу плавно, в результате на фоне этого решения котировки Brent...    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 10:48
Сегодня рынок ОФЗ с высокой вероятностью ожидает спокойная сессия - Росбанк
"Учитывая то, что в последние недели спрос на первичных аукционах ОФЗ присутствует далеко не всегда, участники рынка, безусловно, продолжат "тестировать" позиции Минфина и стараться использовать размещения для покупки бумаг по привлекательным ценовым уровням. Сегодня же рынок с высокой...    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 10:29
Очень многое для российских акций будет зависеть от решения ОПЕК - Алор Брокер
"Российский рынок сейчас выглядит очень сильно, просадки быстро выкупаются. Поэтому при улучшении внешнего фона "длинные" позиции нужно наращивать. В частности, сегодня могут быть хорошие цены для покупки "Лукойла" с целью 5500 руб. Ожидаем, что в перспективе "лучше рынка" будет и "Газпром", целью...    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 10:24
Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам
Москва. 6 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам, включая валюты emerging markets.    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 10:12
Для стабилизации рынка нефти требуется сокращение на 1,3-1,5 млн баррелей в сутки - ИК "Открытие Брокер"
"Заседание министерского мониторингового комитета OPEC+ показало, что в расширенном соглашении есть поддержка идеи сокращения добычи на полгода. Как минимум производство будет сокращено на 1 млн баррелей относительно уровней сентября и октября. Ирану и Венесуэле могут быть предоставлены...    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 10:01
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива
Москва. 6 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок    читать дальше
.
06 декабря 2018 года 09:58
Фондовый рынок начнет торги на отрицательной территории - ИК "Атон"
По мнению аналитиков ИК "Атон", в четверг российский фондовый рынок начнет торги на отрицательной территории - падение составит примерно 1%.    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.