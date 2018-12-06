06 декабря 2018 года 09:45
Утренние прогнозы: день начнется в "минусе"
В четверг аналитики прогнозируют негативный старт фондовых торгов в России. Внешний фон окажет давление на российские индексы.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон вновь ухудшается. Переговоры между США и КНР под угрозой срыва из-за ареста финансового директора Huawei, что может быть началом аналогичных действий как со стороны США, так и КНР. От OPEC+ ждут более решительных действий, чем озвучивают сами представители расширенного соглашения. Соответственно, нефть дешевела на торгах в четверг, слабели сырьевые валюты, а рынки Азии демонстрировали существенное падение. С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в "минусе", а рубль будет терять позиции против основных конкурентов. И это ещё без учёта резкого роста геополитических рисков вроде скорого развала договора РСМД, демонстрации американского флага вблизи залива Петра Великого в Японском море, подготовки американских кораблей для визита в Чёрное море и др. То есть финансовый и политический внешний фоны способствуют бегству от рисков как на глобальном рынке, так и на отечественном".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с существенным понижением в пределах 0,5-1%, в районе 2420-2430 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2410, 2400 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2450, 2460 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Скорее всего, он вернется к уровням своего открытия в среду. Позднее вероятен переход указанного индекса в состояние волатильной консолидации".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Последние два рабочих дня текущей недели будут интересны заседанием "ОПЕК+", в ожидании итогов которых ожидаем консолидации рынка примерно вблизи вчерашних значений. Среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций, на наш взгляд, сохраняется".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Торги четверга на отечественном фондовом рынке, на наш взгляд, пройдут в минорном ключе. Снижение фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы, рост курса доллара США и снижение цен по ряду сырьевых товаров и металлов окажут давление на российские индексы. Сегодня внимания инвесторов заслуживают сигналы с заседания ОПЕК, на котором должны принять решение по квотам на сокращение добычи нефти на ближайшие полгода".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможен возврат в область ниже 1150 пунктов по индексу РТС под давлением внешних факторов - обстановка на мировых рынках акций остается напряженной из-за неопределенности в отношении переговоров по торговым вопросам между США и КНР (арест топ-менеджера Huawei в Канаде добавил негатива в новостной фон). В течение дня внимание трейдеров может переключиться на нефтяной рынок - в Вене сегодня пройдет встреча представителей стран ОПЕК, на которой может быть сформулировано решение о продлении ограничений на объемы поставок. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 66,5 по паре доллар-рубль".
Опубликовано: /Финмаркет/
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