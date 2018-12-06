Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, нефть делает попытки коррекции

Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за мировыми фондовыми площадками на опасениях по поводу успешности предстоящих торговых переговоров США и Китая в свете ареста финансового директора Huawei, нефть делает попытки коррекции, что сдерживает продажи акций.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2421,03 пункта (-1%), индекс РТС - 1142,77 пункта (-0,9%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 66,74 рубля (+0,17 рубля).

Подешевели рублевые акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6%), "Газпрома" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%).

Подросли бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

В среду американские биржи были закрыты в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему, скончавшемуся в пятницу в возрасте 94 лет.

В четверг в Азии индексы снижаются (Япония упала на 1,9%, Китай - на 1,7%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,7-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1%) на фоне новостей об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн в Канаде, которой грозит экстрадиция в США по делу о нарушении санкций США против Ирана.

Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в аэропорту Ванкувера произошел 1 декабря по запросу властей США, слушание в суде об освобождении Ванчжоу Мэн под залог назначено на пятницу.

Аналитики отмечают, что арест топ-менеджера крупной китайской компании может усложнить переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.

Нефть в четверг просела на фоне комментариев представителей стран ОПЕК+ по поводу возможного сокращения добычи; цена Brent опускалась утром ниже $61 за баррель, но затем отыграла часть потерь. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,32 за баррель (-0,4% и -0,8% в среду), январская цена WTI - $52,69 за баррель (-0,4% и -0,7% накануне).

Как стало известно в среду вечером, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода - до конца июня 2019 года.

Дальнейшие условия сделки, в том числе объемы сокращения, будут обсуждаться 6 декабря на заседании ОПЕК. Тем временем президент США Дональд Трамп вновь призвал страны отказаться от снижения добычи, поскольку миру "не нужны высокие цены на нефть".

Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, обстановка на мировых рынках акций остается напряженной из-за неопределенности в отношении переговоров по торговым вопросам между США и КНР (арест топ-менеджера Huawei в Канаде добавил негатива в новостной фон). В течение дня внимание трейдеров может переключиться на нефтяной рынок - в Вене пройдет встреча представителей стран ОПЕК, на которой может быть сформулировано решение о продлении ограничений на объемы поставок.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также считает, что новость об аресте финдиректора Huawei способствует новой волне снижения спроса на рисковые активы. Агентство Bloomberg отмечает, что Ванчжоу Мэн подозревают в нарушении торговых санкций США в отношении Ирана. Посольство КНР в Канаде выразило протест в связи с задержанием, в компании Huawei заявили, что им "было предоставлено очень мало информации об обвинениях", и представители компании не знают о каких-либо нарушениях со стороны Ванчжоу Мэн.

Данное событие участники рынка интерпретируют как возможность обострения отношений США и Китая, где под угрозой может оказаться заключенное на прошлых выходных "временное перемирие". При этом пока все же каких-либо серьезных поводов ожидать нарушения достигнутых на саммите договоренностей, скорее, нет. Тот факт, что арест Ванчжоу Мэн состоялся еще 1 декабря, говорит о том, что, вероятно, на момент саммита G20 стороны уже имели представление о ситуации. Текущая риторика официальных органов по вопросу торгового соглашения также пока направлена в поддержку рынкам - на сайте МИДа Китая появилось заявление, в котором отмечается потребность в сотрудничестве между КНР и США и говорится об установлении взаимовыгодных целей. Безусловно, арест финдиректора одной из крупнейших компаний не улучшает сантимент на рынках, но говорить о том, спрос на риск пропал на продолжительное время сейчас вряд ли рационально.

Последние два рабочих дня текущей недели будут интересны заседанием ОПЕК+, в ожидании итогов которых вероятна консолидация рынка вблизи текущих уровней, а среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций по-прежнему сохраняется, считает аналитик.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, инвесторы пребывают в ожидании итогов встреч стран ОПЕК и ОПЕК+, и есть существенная вероятность того, что нефтепроизводители решат возобновить политику сокращения нефтедобычи, хотя с уверенностью этого утверждать нельзя. По итогам встречи в среду участников министерского мониторингового комитета (входят представители Саудовской Аравии и России) было рекомендовано снизить объемы нефтедобычи с уровней, достигнутых в сентябре-октябре, причем российская сторона согласилась с тем, что сокращение добычи необходимо. В четверг состоится официальное заседание ОПЕК, а в пятницу - еще одна встреча ОПЕК+.

Согласно вышедшему докладу S&P Global Platts, в ноябре нефтедобыча в странах ОПЕК выросла по сравнению с прошлым месяцем на 40 тыс. б/с (до 33,08 млн б/с). Добыча в Иране упала по причине санкций США, но выросла добыча в Саудовской Аравии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Тем временем президент США Д.Трамп усиливает давление на ОПЕК своими твитами в целях предотвратить сокращение добычи. Аналитики Bank of America прогнозируют, что средняя цена на нефть Brent в 2019 году составит $70 за баррель, а на WTI - $59 за баррель, отмечает эксперт.

Пока не будет ясности с решениями ОПЕК и ОПЕК+, инвесторы не будут покупать российские акции "широким фронтом". Сейчас инвесторы покупают преимущественно акции с высоким дивидендным потенциалом, считает А.Верников.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, переговоры между США и КНР под угрозой срыва из-за ареста финансового директора Huawei, что может быть началом аналогичных действий как со стороны США, так и КНР.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ показало, что в расширенном соглашении есть поддержка идеи сокращения добычи на полгода, причем как минимум на 1 млн б/с относительно уровней сентября и октября. Ирану и Венесуэле могут быть предоставлены исключения. Однако конкретные цифры будут обсуждаться 6 декабря на встрече министров ОПЕК. На рынке нефти прослеживается идея, что сокращение производства на 1 млн б/с - это лишь символический жест, который может замедлить, а не остановить снижение котировок. Для стабилизации рынка требуется сокращение на 1,3-1,5 млн б/с, считает аналитик.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, российский рынок акций сейчас выглядит довольно сильно, просадки быстро выкупаются. Поэтому при улучшении внешнего фона длинные позиции нужно наращивать. В частности, в четверг могут быть хорошие цены для покупки "ЛУКОЙЛа" с целью 5500 рублей. В перспективе лучше рынка будет и "Газпром" (MOEX: GAZP), целью движения акций которого является отметка 170 рублей.

Однако очень многое для российских бумаг будет зависеть от решения ОПЕК. Пока картель обсуждает вариант снижения добычи на 1,3 млн б/с, но для этого нужно уговорить Россию снизить добычу как минимум вдвое по сравнению со 130-140 тыс. б/с. При позитивном исходе заседания ОПЕК+ нефть Brent уйдет выше $65, а если договорится не удастся, то первой целью падения станет отметка $57 за баррель, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+2,8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+2,6%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+1,8%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,853 млрд рублей (из них 2,058 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).