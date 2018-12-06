Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам

Москва. 6 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам, включая валюты emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,65-66,78 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,73 руб./$1 (+15,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,6 руб./EUR1 (+7,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 11,93 копейки к уровню закрытия среды, до 70,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,67 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 10,26 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается в обеих валютных парах на старте торгов, отыгрывая снижение "аппетита" инвесторов к рисковым активам после того, как стало известно об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн. Арест топ-менеджера крупной китайской компании может усложнить переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.

Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Она была арестована в Канаде еще 1 декабря, и ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении американских санкций против Ирана.

В свою очередь, министерство торговли Китая заявило в среду, что Пекин начнет быстро реализовывать договоренности, уже достигнутые с Вашингтоном, а также способствовать проведению запланированных переговоров с США.

Президент США Дональд Трамп написал в среду в своем микроблоге в Twitter, что уверен в достижении соглашения между США и Китаем "либо сейчас, либо в будущем". "У нас или будет серьезное соглашение с Китаем, или не будет никакого, и тогда мы введем существенные пошлины на товары китайского экспорта. В конце концов, я уверен, мы заключим соглашение с КНР - либо сейчас, либо в будущем", - написал Д.Трамп.

Нефть эталонных марок вновь дешевеет в ходе торгов в четверг, инвесторы реагируют на комментарии представителей стран ОПЕК+ о возможном сокращении добычи.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,84% - до $61,04 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 1,08% - до $52,32 за баррель.

Как стало известно накануне, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода - до конца июня 2019 года.

Дальнейшие условия сделки, в том числе объемы сокращения, будут обсуждаться 6 декабря на заседании ОПЕК. "Сегодня министерский комитет дал лишь рекомендацию (по снижению - ИФ), завтра и послезавтра это обсудят министры ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

Тем временем президент США Д.Трамп вновь призвал страны отказаться от снижения добычи, поскольку миру "не нужны высокие цены на нефть".

Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.