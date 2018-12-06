Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 6 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок

Торги на фондовых площадках США в среду не проводились в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг, при этом максимальное снижение демонстрируют акции высокотехнологичных компаний. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific падает на 1,9%, максимальными темпами за полтора месяца. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,86%. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,7%, Shenzhen Composite - 2,1%, гонконгский Hang Seng - 2,8%. Индийский BSE Sensex уменьшился на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,3%. Снижение южнокорейского Kospi составило 1,6%, индонезийского Jakarta Composite - 0,5%.

Рынок реагирует на новость об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении санкций США против Ирана. Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в аэропорту Ванкувера произошел 1 декабря по запросу властей США, слушание в суде об освобождении Ванчжоу Мэн под залог назначено на пятницу. Аналитики отмечают, что арест топ-менеджера крупной китайской компании может усложнить переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.

В свою очередь нефть эталонных марок вновь дешевеет в ходе торгов в четверг, инвесторы реагируют на комментарии представителей стран ОПЕК+ о возможном сокращении добычи. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,7% - до $61,13 за баррель. На торгах в среду их цена снизились на 0,84% и составляла на закрытие $61,56 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 1,02% - до $52,35 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на 0,68%, завершив торги на отметке $52,89 за баррель.

Как стало известно накануне, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода - до конца июня 2019 года. Дальнейшие условия сделки, в том числе объемы сокращения, будут обсуждаться 6 декабря на заседании ОПЕК. "Сегодня министерский комитет дал лишь рекомендацию (по снижению - ИФ), завтра и послезавтра это обсудят министры ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи. Тем временем президент США Дональд Трамп вновь призвал страны отказаться от снижения добычи, поскольку миру "не нужны высокие цены на нефть".

Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду хотя и выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,178 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,284 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 декабря снизился всего на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,80 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 569,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Внешэкономбанк-06" (+1,1%), "Ростелеком-001P-04R" (+0,48%) и "ИКС 5 Финанс-001P-03" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-05" (-2,4%), "Ростелеком-001P-03R" (-0,45%) и "ГК ПИК БО-07" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что объем размещения облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии 001Р-03Р составил по итогам сбора книги заявок 7 млрд рублей. Во время премаркетинга объем выпуска заявлялся на уровне не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона - 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года на уровне 9,15% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бондов - 3,5 года. Сбор заявок прошел 4 декабря, техническое размещение запланировано на 13 декабря.

Газпромбанк планирует 27 декабря разместить выпуск структурных облигаций серии 002Р-03-IMOEX_CALL_SPREAD объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск пройдет с 10:00 МСК по 18:30 МСК с 12 декабря по 26 декабря. Дата погашения выпуска - 26 июня 2020 года. По займу предусмотрен 1 купон длительностью 547 дней со ставкой 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода, размер которого привязан к значению индекса МосБиржи. Выпуск будет размещен в рамках программы серии 002Р объемом до 25 млрд рублей. Бумаги могут размещаться на срок до 5 лет.

Кроме того, Газпромбанк в рамках оферты выкупил 3 млн 232,460 тыс. облигаций серии БО-12 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 32,3% бондов данной серии. Банк разместил 3-летние облигации БО-12 на 10 млрд рублей в декабре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка текущего купона - 8,3% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-11R объемом 10 млрд рублей в размере 8,75% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Срок обращения - 3,5 года. Купонный период: 1-й купон - 153 дня, 2-7-е купоны - полгода. Сбор заявок на выпуск прошел 5 декабря. Техническое размещение выпуска запланировано на 12 декабря. Бумаги размещаются в рамках программы облигаций компании.

Кроме того, РЖД установили ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-14 в размере 4,5% годовых. Компания разместила выпуск на 17 млрд рублей в июне 2015 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

Сбербанк России (MOEX: SBER) 6 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-50R и 001Р-51R общим объемом 25 млрд рублей. Техническое размещение бондов запланировано на 13 декабря. Объем выпуска 001Р-50R составляет 15 млрд рублей, 001Р-51R - 10 млрд рублей. Срок обращения займов - чуть более 5 лет (1911 дней).

Кроме того, Сбербанк 6-11 декабря проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-52R объемом 30 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 3,2 года, или 1152 дня. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей. Облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов объемом 700 млрд рублей.

ООО "КИТ Финанс Капитал" 10 декабря досрочно погасит облигации серии БО-08. Компания разместила 10-летние облигаций объемом 1,991 млрд рублей в октябре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 8% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Ранее сообщалось, что компания планирует провести 14 декабря собрание владельцев облигаций серий БО-04 - БО-07, а также БО-09 и БО-10. Собрание пройдет в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании - 4 декабря. Основным вопросом в повестке дня собрания станет вопрос о согласии на прекращение обязательств по биржевым облигациям новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения. Компания ранее допустила ряд техдефолтов по облигациям серий БО-04, БО-06, БО-07, а также БО-10. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "осложнение финансового состояния".