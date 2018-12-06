Возможный рост заработных плат способен поддержать доллар, приблизив его в паре с евро к отметке 1,13 - "Нордеа Банк"

"Пара EUR/USD сохранилась накануне в узком диапазоне вблизи отметки 1,135. Торги на американских площадках не проводились, поскольку 5 декабря было объявлено днем траура. Из важных для рынка событий стоит отметить публикацию "Бежевой книги" – сводного обзора о состоянии американской экономики, составляемого на основе данных от 12 региональных банков. В обзоре заметно выражено нарастающее беспокойство относительно рисков замедления американской экономики на фоне сохраняющихся торговых противоречий между США и Китаем, а также продолжающегося ужесточения финансовых условий. Тема торговых противоречий вновь приобретает особую остроту на фоне ареста финансового директора компании Huawei. Сегодня фокус рынка будет на предварительных данных от ADP по рынку труда в США, которые будут предвосхищать завтрашнюю публикацию официальных данных. На рынке труда в пятницу, вероятно, будет зарегистрирован очередной рост заработных плат, который способен поддержать доллар, приблизив его в паре с евро к отметке 1,13", - отмечают в "Нордеа Банке".