Сегодня рынок ОФЗ с высокой вероятностью ожидает спокойная сессия - Росбанк

"Учитывая то, что в последние недели спрос на первичных аукционах ОФЗ присутствует далеко не всегда, участники рынка, безусловно, продолжат "тестировать" позиции Минфина и стараться использовать размещения для покупки бумаг по привлекательным ценовым уровням. Сегодня же рынок с высокой вероятностью ожидает спокойная сессия по причине начала в Санкт-Петербурге крупного облигационного Конгресса", - отмечают в Росбанке.