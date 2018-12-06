Для стабилизации рынка нефти требуется сокращение на 1,3-1,5 млн баррелей в сутки - ИК "Открытие Брокер"

"Заседание министерского мониторингового комитета OPEC+ показало, что в расширенном соглашении есть поддержка идеи сокращения добычи на полгода. Как минимум производство будет сокращено на 1 млн баррелей относительно уровней сентября и октября. Ирану и Венесуэле могут быть предоставлены исключения. Однако конкретные цифры будут обсуждаться уже 6 декабря на встрече министров OPEC+. На рынке нефти довольно чётко прослеживается идея того, что сокращение производства на 1 млн баррелей - это лишь символический жест, который может замедлить, а не остановить снижение котировок. Для стабилизации рынка требуется сокращение на 1,3-1,5 млн баррелей в сутки", - отмечает ведущий аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.