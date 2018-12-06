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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Фондовый рынок начнет торги на отрицательной территории - ИК "Атон"
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06 декабря 2018 года 09:58
Фондовый рынок начнет торги на отрицательной территории - ИК "Атон"
По мнению аналитиков ИК "Атон", в четверг российский фондовый рынок начнет торги на отрицательной территории - падение составит примерно 1%.
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06 декабря 2018 года 14:15
ОПЕК согласится с ограничением добычи, но цены на нефть не поднимутся выше 75 долларов за баррель - Julius Baer
Сегодня в Вене завершится заседание лидеров стран ОПЕК. На фоне обвала цен на нефть в начале октября из-за роста запасов сырья картель, как ожидается, договорится о сокращении объемов добычи, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Новую сделку поддерживают... читать дальше
.06 декабря 2018 года 13:48
"Весь блок валют развивающихся рынков в ходе сегодняшних торгов демонстрирует снижение в паре с долларом США. Неприятие риска на рынках заметно выросло после того, как стало известно об аресте финансового директора китайской компании Huawei Technologies. Данное событие рынки оценивают как... читать дальше
.06 декабря 2018 года 13:15
На следующей неделе Минфин, скорее всего, предложит инфляционные ОФЗ или бумаги с плавающей ставкой купона - "Райффайзенбанк"
"Увеличенное предложение от Минфина на первичном рынке не совпало с интересами инвесторов: по итогам вчерашних аукционов удалось реализовать ОФЗ лишь на 20,1 млрд руб. из предложенных 25 млрд руб. При этом для продажи 10-летних ОФЗ 26224 ведомству пришлось предоставить существенную премию ко... читать дальше
.06 декабря 2018 года 12:45
"Рубль ослаб вместе с другими валютами развивающихся стран под давлением общего снижения аппетита к риску. В ближайшие дни на фоне сохраняющихся негативных настроений инвесторов рубль, вероятно, продолжит торговаться вблизи 67 за доллар. В более долгосрочной перспективе динамика курса будет во... читать дальше
.06 декабря 2018 года 12:16
"По-прежнему наиболее ожидаемым событием ближайших дней является продолжающийся саммит ОПЕК: все ждут решения о сокращении добычи в 2019 году и его масштабов. В остальном поддержку рублю продолжат оказывать потоки от крупнейших экспортеров, хотя фон для торгов продолжает задавать внешний новостной... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:52
Возможный рост заработных плат способен поддержать доллар, приблизив его в паре с евро к отметке 1,13 - "Нордеа Банк"
"Пара EUR/USD сохранилась накануне в узком диапазоне вблизи отметки 1,135. Торги на американских площадках не проводились, поскольку 5 декабря было объявлено днем траура. Из важных для рынка событий стоит отметить публикацию "Бежевой книги" – сводного обзора о состоянии американской экономики,... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:35
Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за мировыми фондовыми площадками на опасениях по поводу успешности предстоящих торговых переговоров США и Китая в свете ареста финансового директора Huawei, нефть делает попытки коррекции, что сдерживает продажи акций. читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:34
В течение сегодняшнего дня нефтяные котировки будут демонстрировать повышенную волатильность - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов находятся под давлением перед второй встречей представителей ОПЕК+, которая состоится сегодня в Вене. Фьючерсы на нефть демонстрируют отрицательную динамику ввиду отсутствия конкретных договорённостей стран-производителей нефти относительно сокращения... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:14
"Ожидаем, что на саммите ОПЕК+, который состоится завтра, 7 декабря, в Вене, страны-экспортеры достигнут нового соглашения о сокращении добычи в объеме не менее 1 млн барр./сут. Вероятно, производители нефти будут сокращать добычу плавно, в результате на фоне этого решения котировки Brent... читать дальше
.06 декабря 2018 года 10:48
"Учитывая то, что в последние недели спрос на первичных аукционах ОФЗ присутствует далеко не всегда, участники рынка, безусловно, продолжат "тестировать" позиции Минфина и стараться использовать размещения для покупки бумаг по привлекательным ценовым уровням. Сегодня же рынок с высокой... читать дальше
.06 декабря 2018 года 10:29
"Российский рынок сейчас выглядит очень сильно, просадки быстро выкупаются. Поэтому при улучшении внешнего фона "длинные" позиции нужно наращивать. В частности, сегодня могут быть хорошие цены для покупки "Лукойла" с целью 5500 руб. Ожидаем, что в перспективе "лучше рынка" будет и "Газпром", целью... читать дальше
.06 декабря 2018 года 10:24
Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам
Москва. 6 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам, включая валюты emerging markets. читать дальше
.06 декабря 2018 года 10:12
Для стабилизации рынка нефти требуется сокращение на 1,3-1,5 млн баррелей в сутки - ИК "Открытие Брокер"
"Заседание министерского мониторингового комитета OPEC+ показало, что в расширенном соглашении есть поддержка идеи сокращения добычи на полгода. Как минимум производство будет сокращено на 1 млн баррелей относительно уровней сентября и октября. Ирану и Венесуэле могут быть предоставлены... читать дальше
.06 декабря 2018 года 10:01
Москва. 6 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок читать дальше
.06 декабря 2018 года 09:52
"Внешний фон вновь ухудшается. Переговоры между США и КНР под угрозой срыва из-за ареста финансового директора Huawei, что может быть началом аналогичных действий как со стороны США, так и КНР. От OPEC+ ждут более решительных действий, чем озвучивают сами представители расширенного соглашения.... читать дальше
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