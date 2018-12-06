С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Внешний фон вновь ухудшается. Переговоры между США и КНР под угрозой срыва из-за ареста финансового директора Huawei, что может быть началом аналогичных действий как со стороны США, так и КНР. От OPEC+ ждут более решительных действий, чем озвучивают сами представители расширенного соглашения. Соответственно, нефть дешевела на торгах в четверг, слабели сырьевые валюты, а рынки Азии демонстрировали существенное падение. С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в "минусе", а рубль будет терять позиции против основных конкурентов. И это ещё без учёта резкого роста геополитических рисков вроде скорого развала договора РСМД, демонстрации американского флага вблизи залива Петра Великого в Японском море, подготовки американских кораблей для визита в Чёрное море и др. То есть финансовый и политический внешний фоны способствуют бегству от рисков как на глобальном рынке, так и на отечественном", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.