ОПЕК заставит рубль "улететь" - FxPro

"Евро и доллар находятся сегодня у важных уровней сопротивления к рублю. В случае получения позитивного сигнала со стороны нефти российская валюта может легко вернуться в нижнюю часть торгового диапазона последних дней: 66 за доллар и 75 за евро. Более того, в последующие дни не исключено развитие снижения с целями вблизи 65,50 и 74,50 соответственно. Если же картель предпочтет отложить ограничения в добыче, рубль может растерять поддержку и в ближайшие дни "улететь" в область 68 за доллар и 77 за евро", - отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.