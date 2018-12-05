Рубль лишь незначительно повышается к доллару и евро на фоне развернувшейся вверх нефти

Москва. 5 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 66,75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,72 руб./EUR1, опустившись на 8,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 7,68 копейки - до 70,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растет к доллару и евро на фоне развернувшейся вверх нефти. При этом торги проходят в условиях сниженной активности участников из-за нерабочего дня в США. В среду американские биржи закрыты в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему, скончавшемуся в пятницу в возрасте 94 лет.

Определенный оптимизм участников рынка связан с возобновлением надежд на снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Как сообщалось, на минувших выходных представители США и Китая договорились о том, что Штаты не станут повышать пошлины на импорт китайских товаров в течение ближайших 90 дней, а КНР увеличит закупки американских товаров.

Эта новость поначалу вызвала оптимизм инвесторов, который вскоре сменился сомнениями в том, что стороны придут к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.

В среду китайские власти выступили с заявлением, что переговоры будут проводиться по графику и страна примет конкретные меры в кратчайшие сроки. По слухам, Китай готовится возобновить импорт американского сжиженного природного газа и соя-бобов.

Минфин в среду провел два аукциона по размещению ОФЗ, причем основной интерес инвесторов был сосредоточен на "длинных" бумагах. Так, спрос на одиннадцатилетние ОФЗ серии 26224 превысил предложение почти в 1,3 раза.

Всего было продано бумаг данного на общую сумму 14 млрд 944 млн рублей при спросе 19 млрд 159 млн рублей и объеме предложения 15 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 1,3 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 88,01% от номинала, что соответствует доходности 8,85% годовых. Доходность данных облигаций на закрытие торгов накануне составила 8,78%, таким образом, премия к последней сделке предыдущей сессии составила 7 базисных пунктов.

В свою очередь, результаты размещения пятилетних ОФЗ серии 26223 оказались не столь удачными. Ведомству удалось продать бумаг лишь на 5 млрд 145,66 млн рублей при спросе 8 млрд 391,702 млн рублей и объеме предложения 10 млрд рублей, то есть размещено было всего 51,5% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 92,001% от номинала, что соответствует доходности 8,59% годовых. Доходность данных облигаций на закрытие торгов накануне составила 8,49%, таким образом, премия к последней сделке предыдущей сессии составила 10 базисных пунктов.

Таким образом, на сегодняшних аукционах Минфин не смог полностью продать запланированные к размещению ОФЗ общим объемом 25 млрд рублей. Это максимальный объем предложения начиная с 8 августа, когда произошло заметное ухудшение ситуации на внутреннем долговом рынке из-за выросших санкционных рисков.

После этого объемы предложения бумаг на первичных аукционах не превышали 20 млрд рублей, при этом в течение пяти недель (весь сентябрь) Минфин вообще не выходил на рынок с первичным предложением из-за негативной конъюнктуры рынка. В предыдущий раз, 28 ноября, ведомство выставило на аукционы два выпуска ОФЗ общим объемом всего 10 млрд рублей.

Цены на нефть перешли к росту в ходе очень волатильной сессии в среду в ожидании новых сигналов от ОПЕК. В среду в Вене проходит заседание объединенного мониторингового комитета ОПЕК+, встреча ОПЕК назначена на 6 декабря. Нефть начала дорожать после старта заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 1,45% - до $62,98 за баррель. Фьючерсы на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,63% - до $54,12 за баррель.

Цены на нефть демонстрировали существенное снижение ранее в ходе торгов на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, по словам которого, пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. Глава Минэнерго РФ Александр Новак, встретившийся в среду с Х. аль-Фалихом, охарактеризовал эту встречу как "хорошую".

После 19:00 МСК стало известно, что министерской мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода - до конца июня 2019 года. Как заявил журналистам министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи, сокращение возможно от уровня добычи нефти в сентябре-октябре 2018 года. Дальнейшие условия сделки, в том числе объемы сокращения, будут обсуждаться 6 декабря на заседании ОПЕК. При этом на мониторинговом комитете отмечали сложности России, связанные с резким сокращением добычи, но в итоге пришли к единому мнению о необходимости сделать это.

Тем временем президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что надеется на сохранение странами ОПЕК прежнего уровня поставок нефти на мировой рынок. "Надеюсь, ОПЕК сохранит поставки нефти неизменными, без ограничения. Мир не хочет видеть более высокие цены на нефть и не нуждается в них", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко, день прошел без особых событий, основные валютные пары торговались в очень узких диапазонах, в рамках 20 копеек. "Не было ни более или менее заметных движений, ни объемов торгов. Такая низкая активность, возможно, связана с тем, что в США закрыты биржи по случаю траура из-за кончины 41-го президента Буша-старшего", - отметил А.Панасенко.

"Рубль в среду двигался смешанно в парах с иностранными валютами. Доллар США торговался вяло внутри узкого коридора 66,6-66,85 руб./$1. Даже в условиях активности на мировом валютном рынке доллар так и не может пройти выше 67 руб./$1 и закрепиться над этим рубежом. Вероятный диапазон колебаний в паре "доллар-рубль" на четверг составляет 66,5-67,15 руб./$1, в паре "евро-рубль" - 75,55-76,65 руб./EUR1", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 декабря на 37,75 копейки, до 66,8242 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,89 копейки, до 75,7051 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 35,43 копейки по отношению ко вторнику и составил 66,762 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 29,9 копейки и составил 66,7776 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 589,399 млн, из которых $796,176 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 793,223 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 3,25 копейки, до 75,6713 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 2,08 копейки и составил 75,7137 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR471,781 млн, из которых EUR238,394 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR233,387 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,71% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 7,78% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 7,98%, 8,46% и 8,5% годовых соответственно.