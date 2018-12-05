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05 декабря 2018 года 19:40

Рынок акций РФ вырос по индексу МосБиржи на бумагах вышедшего на 2-е место по капитализации "ЛУКОЙЛа"

Москва. 5 декабря. Рынок акций РФ к закрытию торгов в среду вышел в "плюс" по индексу МосБиржи на фоне развернувшейся вверх нефти в ожидании итогов заседания министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+, в то время как мировые фондовые площадки просели из-за сомнений в результативности предстоящих переговоров США и Китая по вопросам торговых противоречий; акции "ЛУКОЙЛа" обновили исторический максимум и обогнали "Сбербанк" по капитализации.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2445,55 пункта (+0,1%, минимум дня - 2410,23 пункта), индекс РТС - 1153 пункта (-0,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,4%.

Доллар стоил к закрытию 66,82 рубля (без изменений).

Акции "ЛУКОЙЛа" в среду выросли на 1% - до 5260 рублей, капитализация компании достигла 4,474 трлн рублей, по этому показателю нефтяная компания вышла на второе место после "Роснефти" (MOEX: ROSN) (4,6526 трлн рублей), сместив Сбербанк (4,401 трлн рублей).

Также выросли в среду акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1% и +1,2% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%).

Подешевели рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), Сбербанка (-1,5% и -1,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,6%).

Индексы в США накануне упали более чем на 3%, поскольку инвесторы начали сомневаться в том, что заморозка повышения пошлин на китайские товары, поставляемые в США, приведет к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем.

На минувших выходных представители США и Китая договорились о том, что Штаты не станут повышать пошлины на импорт китайских товаров в течение ближайших 90 дней, а КНР увеличит закупки американских товаров. Однако эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.

В среду американские биржи закрыты в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему, скончавшемуся в пятницу в возрасте 94 лет.

Другим негативным фактором для рынка стало падение доходности 5-летних гособлигаций США ниже аналогичного показателя трехлетних US Treasuries. Кроме того, спред между доходностью 2-летних и 10-летних госбондов упал до минимума за 11 лет, что многие эксперты считают сигналом надвигающейся рецессии.

В среду следом снизилась фондовая Азия (Япония просела на 0,5%, Китай - на 0,6%), минусует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1-1,1%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,6%).

Китайские власти в среду выступили с заявлением, что переговоры с США будут проводиться по графику и страна примет конкретные меры в кратчайшие сроки.

Цены на нефть перешли к росту вечером в среду в ожидании итогов встречи объединенного мониторингового комитета ОПЕК+.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что государства ОПЕК не станут сокращать поставки нефти на мировой рынок. "Надеюсь, ОПЕК сохранит поставки нефти неизменными, без ограничения. Мир не хочет видеть более высокие цены на нефть и не нуждается в них", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,85 за баррель (+1,2% и +0,6% во вторник), январская цена WTI - $53,99 за баррель (+1,4% и +0,6% накануне).

Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на делегата, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сокращение добычи нефти. При этом делегат не стал уточнять параметры и условия этого сокращения, поскольку цифры пока не определены.

Ранее нефть снижалась на статистике Американского института нефти (API), показавшей увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.

По словам аналитиков ИК "Велес Капитал", в среду индекс МосБиржи стартовал "гэпом" вниз на фоне упавшей Америки из-за возросших рисков усиления торгового противостояния Китая и США: Д.Трамп пригрозил Китаю, что торговая война может принять более высокие обороты, если переговоры не закончатся успехом. Более того, представителем США на переговорах был назначен Роберт Лайтхазер, который занимает жесткую позицию по отношению к Китаю. На протяжении всей торговой сессии российский рынок восстанавливал утренние потери благодаря растущей нефти, и к концу дня индекс МосБиржи вышел в "плюс".

В четверг в США будут опубликованы индексы деловой активности в непроизводственном секторе, изменение числа занятых в не сельскохозяйственном секторе от ADP и данные Минэнерго по запасам нефти в стране.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, ралли рынков в начале недели по итогам саммита G20 оказалось краткосрочным, накануне американский индекс S&P 500 обвалился более чем на 3%, нивелировав весь позитивный эффект от предварительных торговых договоренностей между США и Китаем. Явных причин для такого обвала не было, в качестве повода в СМИ упоминается отсутствие детального плана по торговому соглашению, хотя об этом было известно и ранее. В среду китайские чиновники подтвердили взятые на себя обязательства в ходе переговоров на саммите G20, что снижает возникшую неопределенность и подогревает фьючерс на индекс S&P 500.

По-видимому, на рынке акций присутствуют участники, которые уже осознали завершение периода "легких денег" (структура рынка кардинально изменилась в сравнении с той, что была год назад) и теперь дождались отскока, чтобы уйти из акций в рынок UST. Сейчас он является "тихой гаванью" на фоне "голубиной" риторики ФРС и ожиданий замедления экономики США (то есть "длинные" бонды будут игнорировать повышение ключевой ставки).

Фундаментально маловероятно, чтобы участники уже начали закладывать риск рецессии в США (она, согласно рынку фьючерсов на ключевую ставку, может наступить не раньше 2020 года), тогда как глава ФРС уже намекнул на близость нейтральной ставки, а члены FOMC с большой вероятностью сделают "реверанс" в сторону акций по итогам следующего заседания, отмечают эксперты Райффайзенбанка.

Как отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт, бегство от рисков отчасти связано с назначением Роберта Лайтхазера, который занимает откровенно жесткую позицию по отношению к Пекину, главным переговорщиком с КНР. Кроме того, сказывается возобновление продаж на сырьевых площадках под воздействием восстановления доллара. Также присутствует общая нервозность в преддверии голосования по проекту Brexit в британском парламенте, саммита ОПЕК+ в Вене и на фоне затягивающегося диалога между Брюсселем и Римом.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, негативное влияние на российский рынок оказал обвал акций в США и собственные проблемы. США выставили РФ ультиматум по договору о РСМД, глава Сбербанка Герман Греф допустил принятие ограничений против двух некрупных банков РФ в будущем году, да и происшествие в Керченском проливе продолжает эхом отражаться на общем состоянии спроса на отечественные активы. Соответственно, подешевели бумаги Сбербанка, также под давлением оставались акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%) из-за рисков в связи со строительством "Северного потока-2".

Металлурги и нефтяники подешевели из-за слабой реакции рубля на рост санкционных рисков. Бумаги "Россетей" подросли, хотя компания объявила о возможном вторичном размещении акций на 100 млрд рублей для финансирования будущих проектов. С одной стороны, это размытие доходов акционеров, а с другой, - данный способ не увеличивает долг компании. В лидерах дня выступили бумаги "Распадской" на ожиданиях скорого совета директоров, где будет решаться вопрос о дивидендах.

На внешних рынках ситуация стабилизировалась на фоне заявлений министерства торговли КНР, которое описало проведенные в Аргентине переговоры в качестве успешных. Ведомство также сообщает о скорой реализации обещанных мер. Для нефтяного рынка остается открытым вопрос объема участия РФ в будущем сокращении добычи. Вполне вероятно, что участие это ограничится диапазоном 150-200 тыс. б/с, а общее снижение будет немногим более 1 млн б/с, полагает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-8,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,7%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-2,9%), бумаги "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-2,6%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+29,7% и +14,3% "префы"), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,8%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,933 млрд рублей (из них 9,734 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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