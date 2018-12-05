Евробонды РФ дешевеют в среду на фоне общемирового снижения "аппетита к риску"

Москва. 5 декабря. Российские еврооблигации умеренно теряют в цене в среду на фоне общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску", что давит на все рисковые активы, включая акции и облигации emerging markets. При этом котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries) выросли накануне благодаря спросу участников рынка на традиционные активы "тихой гавани" в периоды рыночной турбулентности, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. В среду финансовые рынки в США не работают в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК опустилась на 17 базисных пунктов по отношению к закрытию 4 декабря и составила 108,27% от номинала, что соответствует доходности 4,745% годовых (рост на 5 базисных пунктов к предыдущему закрытию). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по сравнению с предыдущим торговым днем на 5 базисных пунктов и составил 195,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году упали по отношению к 4 декабря на 40 базисных пунктов - до 104,68% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 5,525% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 38 базисных пунктов - до 101,69% от номинала (доходность выросла также на 3 пункта и составила 5,495% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к предыдущему закрытию на 30 базисных пунктов, до 97,75% от номинала, что соответствует доходности 5,115% годовых (рост на 5 пунктов к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 101,6% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 4,5% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене на 35 базисных пунктов - до 92,44% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 5,795% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 36 пунктов, до 94,24% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта - до 5,09% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня снижаются вслед за общемировым падением интереса инвесторов к активам emerging markets. Причем снижение цен "длинных" бумаг более заметное по сравнению с "короткими" выпусками отечественных евробондов. Глобальные инвесторы поначалу позитивно восприняли сообщения о том, что США и Китай достигли определенных договоренностей в торговом споре, в частности, Соединенные Штаты не станут повышать пошлины на импорт китайских товаров в течение ближайших 90 дней, а КНР увеличит закупки американских товаров. Однако чуть позже участники рынка стали сомневаться в том, что заморозка повышения пошлин на китайские товары, поставляемые в США, приведет к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. Данные опасения вызвали распродажи рисковых активов по всему миру, и российские акции и облигации не стали в этом плане исключением. На этом фоне вырос спрос на активы "тихой гавани", каковыми традиционно выступают доллар и US Treasuries, что в итоге привело к расширению суверенных спредов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик по рынку облигаций Райффайзенбанка Денис Порывай.

Еще одним негативным фактором для мировых долговых рынков стало падение спреда между доходностью двухлетних и десятилетних US Treasuries до минимума за 11 лет, что многие эксперты считают сигналом надвигающейся рецессии в США.