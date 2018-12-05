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Главная / Мнения аналитиков / Наш базовый прогноз - 70 долларов за баррель Brent - ИК "Велес Капитал"
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05 декабря 2018 года 18:48
Наш базовый прогноз - 70 долларов за баррель Brent - ИК "Велес Капитал"
"Мы ожидаем, что ОПЕК примет решение снизить добычу 6-7 декабря 2018 г., что подстегнет рост нефтяных котировок и вернет их к 70 долларам за баррель Brent. Исходя из этого прогноза цены на ближайшие годы, мы считаем, что потенциал роста есть у всех компаний российского нефтегазового сектора. Мы полагаем, что при нынешних условиях возврат цен выше 80 долларов выглядит нереалистичным, так как такие цены были на ожиданиях введения эмбарго на иранскую нефть, которое в итоге было реализовано лишь частично. Решение ОПЕК сохранить или отложить рассмотрение вопроса о квотах могут привести к дальнейшему снижению цен, так как избыток предложения нефти в мире будет увеличиваться", - отмечают в ИК "Велес Капитал".
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05 декабря 2018 года 19:41
Москва. 5 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти. читать дальше
.05 декабря 2018 года 19:40
Рынок акций РФ вырос по индексу МосБиржи на бумагах вышедшего на 2-е место по капитализации "ЛУКОЙЛа"
Москва. 5 декабря. Рынок акций РФ к закрытию торгов в среду вышел в "плюс" по индексу МосБиржи на фоне развернувшейся вверх нефти в ожидании итогов заседания министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+, в то время как мировые фондовые площадки просели из-за сомнений в результативности предстоящих переговоров США и Китая по вопросам торговых противоречий; акции "ЛУКОЙЛа" обновили исторический максимум и обогнали "Сбербанк" по капитализации. читать дальше
.05 декабря 2018 года 18:51
Москва. 5 декабря. Российские еврооблигации умеренно теряют в цене в среду на фоне общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску", что давит на все рисковые активы, включая акции и облигации emerging markets. При этом котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries) выросли накануне благодаря спросу участников рынка на традиционные активы "тихой гавани" в периоды рыночной турбулентности, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. В среду финансовые рынки в США не работают в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему. читать дальше
.05 декабря 2018 года 18:01
"Несмотря на падение индекса деловой активности в Великобритании до минимума с 2016 года, курс фунт/доллар вырос. Согласно данным банка JP Morgan, после вчерашних заявлений Европейского суда и заседания парламента Великобритании вероятность того, что Брекзита не будет, увеличилась с 20% до 40%.... читать дальше
.05 декабря 2018 года 17:26
Инвесторы из США рассматривают потенциальные санкции в отношении РФ как возможность для докупки российских бумаг - БКС
Американские инвесторы рассматривают потенциальные санкции в отношении РФ как возможность для докупки российских бумаг в условиях слабости рынка, сообщается в обзоре аналитика "БКС Глобал Маркетс" по финансовому сектору Елены Царевой по итогам встреч с инвесторами из крупных фондов GEM и небольших... читать дальше
.05 декабря 2018 года 17:05
Рубль к середине недели остается ослабленным вблизи отметок 66,8 на фоне неопределённости в отношении будущего движения нефтяных цен, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. При таком положении дел российскому активу достаточно сложно противостоять движениям других рынков,... читать дальше
.05 декабря 2018 года 16:36
"В последнее время многие аналитики публикую расчеты вероятности наступления рецессии в США в 2019 году. J.P. Morgan, например, оценивает ее на уровне в 30,5% в перспективе ближайших 12 месяцев на основании индекса S&P 500 (до его обвала во вторник) и спреда по облигациям с рейтингом ВВВ.... читать дальше
.05 декабря 2018 года 16:11
"Торги в США 5 декабря не проводятся, поэтому активность на рынках к вечеру будет "затухать". Отечественные индексы, скорее всего, останутся в "минусе" из-за воскресших рисков внешних ограничений, хотя пока сложно разобраться, что будет словами, а что конкретными действиями. Тем не менее, наиболее... читать дальше
.05 декабря 2018 года 15:51
"На наш взгляд, времени на предновогоднее ралли остается совсем немного. Оно может состояться в первой половине месяца (до заседания FOMC). Поводом для роста могут стать ожидания достижения торговых соглашений между Китаем и США. В лидерах роста в данном случае должны оказаться акции американских... читать дальше
.05 декабря 2018 года 15:50
Москва. 5 декабря. Доллар США развернулся вниз после непродолжительного укрепления на старте торгов, евро продолжает дешеветь на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного укрепляется к бивалютной на фоне сниженной активности участников рынка из-за объявленного в США траура в связи с похоронами 41-го президента Джорджа Буша-старшего. читать дальше
.05 декабря 2018 года 15:25
"Российская валюта в паре с долларом вторую неделю остается в узком диапазоне 66-67 рублей, и пока нет существенных предпосылок для сильного движения в ту или иную сторону. Ситуация на рынке ОФЗ остаётся стабильной, но геополитические риски в любой день могут всё изменить. Сам индекс доллара... читать дальше
.05 декабря 2018 года 15:07
о конца дня сохранится умеренно негативный настрой инвесторов на всех фондовых рынках, поэтому биржевые индексы вряд ли сумеют завершить день на положительной территории, считает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.05 декабря 2018 года 14:39
"Российский рынок сегодня не смог проигнорировать ухудшение внешнего фона и ушел в "красную зону". Наибольшие потери несут нефтегазовый сектор, а также отраслевой индекс финансового сектора за счет продаж в бумагах "Сбербанка". IMOEX так и не смог преодолеть сильное сопротивление (2445-2455... читать дальше
.05 декабря 2018 года 14:12
"После утреннего ралли доллар умерил пыл и в середине торгов среды демонстрирует неоднозначный, но преимущественно позитивный настрой. Импульс не носит ярко выраженного характера, да и в целом на рынках присутствует некоторая нервозность. Одна из причин - переоценка итогов встречи Трампа и Си... читать дальше
.05 декабря 2018 года 13:47
Угроза санкций и геополитическая напряженность могут подтолкнуть курс доллара выше отметки в 67 рублей в ближайшее время - "Аналитика Онлайн"
"Сегодня утром на торгах Московской биржи за один доллар дают 66 рублей 80 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 65 копеек. Индекс ММВБ просел до 2420 пунктов, а котировки нефти марки Brent вернулись к отметке в 61 доллар за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap держится в... читать дальше
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