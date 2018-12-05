Курс фунта корректируется - Forexite

"Несмотря на падение индекса деловой активности в Великобритании до минимума с 2016 года, курс фунт/доллар вырос. Согласно данным банка JP Morgan, после вчерашних заявлений Европейского суда и заседания парламента Великобритании вероятность того, что Брекзита не будет, увеличилась с 20% до 40%. Это оказывает поддержку курсу фунта. Отмечается коррекция курса фунта после падения вчера до минимума с июня 2017 года. Отмечается значительное падение темпов роста экономики в Австралии, что привело к падению курса австралийского доллара. Эти данные уменьшают вероятность повышения ставки Резервным банком Австралии. Стоит отметить значительный рост индекса деловой активности в Италии, показатель неожиданно превысил ключевую отметку 50. Сегодня фондовый рынок в США не работает, публикация экономических показателей перенесена на завтра. Внимание участников рынка направлено на результаты заседания Банка Канады. Вчера основные фондовые индексы в США упали от 3,1% до 3,8%. Акции банковского сектора снизились более чем на 4%. Доходность 10-летних облигаций в США закрылась падением на 0,070 пункта на уровне 2,920%. Власти Китая заявили сегодня, что торговые соглашения с США будут достигнуты вовремя. Это оказало поддержку фондовым индексам в Китае", - отмечают специалисты Forexite.