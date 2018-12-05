Инвесторы из США рассматривают потенциальные санкции в отношении РФ как возможность для докупки российских бумаг - БКС

Американские инвесторы рассматривают потенциальные санкции в отношении РФ как возможность для докупки российских бумаг в условиях слабости рынка, сообщается в обзоре аналитика "БКС Глобал Маркетс" по финансовому сектору Елены Царевой по итогам встреч с инвесторами из крупных фондов GEM и небольших инвестиционных фондов в США.

"Большинство американских фондов ожидают реализации сценария умеренных санкций США в отношении России. Всего одна треть инвесторов считает, что санкции могут оказаться болезненными и приведут к дальнейшему ухудшению отношений между двумя странами. В то же время ценовые уровни российских активов выглядят привлекательно, и любая распродажа станет возможностью для наращивания позиций. Инвестиционные фонды США позитивно смотрят на ОФЗ и дивидендные истории и предпочитают увеличивать позиции на слабой динамике котировок", - пишет эксперт.

Как отмечается в обзоре, большая часть опрошенных клиентов занимают в отношении России позицию "выше рынка", тогда как число клиентов с долей "ниже рынка" составляет менее 10%. "Если не принимать в расчет политический фактор, с точки зрения макроконъюнктуры американские инвесторы позитивно оценивают устойчивость рубля к укреплению доллара США и колебаниям нефтяных котировок. Кроме того, наши клиенты считают подход ЦБ РФ и правительства к денежно-кредитной политике консервативным и ожидают, что госрасходы станут фактором поддержки для макроконъюнктуры", - отмечает Е.Царева.

Фаворитами инвесторов США в российском финансовом секторе, следует из материалов инвестбанка, являются Сбербанк (MOEX: SBER) и Тинькофф банк. "Финансовый сектор выглядит интересным для инвесторов, учитывая благоприятную макроэкономическую ситуацию в России. В то же время американские инвесторы довольно тщательно подходят к подбору бумаг и предпочитают скорее Сбербанк и Тинькофф банк, нежели ВТБ (MOEX: VTBR) и банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), при этом в поле зрения также остается "Московская биржа" (MOEX: MOEX). Учитывая, что на данный момент позиционирование "выше рынка" американских инвесторов по финансовому сектору составляет 70%, мы видим умеренный потенциал для наращивания позиций после объявления санкций США", - говорится в отчете.

Кроме того, в число предпочтений американских инвесторов вошли "Яндекс" (MOEX: YNDX) и российский нефтегазовый сектор ("ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)).