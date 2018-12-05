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05 декабря 2018 года 17:05
Нефтяной рынок продолжает держать рубль в неопределённости - БКС
Рубль к середине недели остается ослабленным вблизи отметок 66,8 на фоне неопределённости в отношении будущего движения нефтяных цен, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. При таком положении дел российскому активу достаточно сложно противостоять движениям других рынков, которые на сегодняшний день носят угрожающий характер. "Мы продолжаем полагать, что определение тренда нефтяных цен остаётся для рубля жизненно необходимым. Будущее ценовой конъюнктуры нефтяного рынка, по нашим оценкам, будет сформировано до конца этой недели. С вероятностью в 55% мы ожидаем, что по итогам заседания ОПЕК+ экспортёры вернутся к стратегии существенного сокращения нефтедобычи на следующий год в объемах 1,2-1,4 млн барр./сутки. России, вероятно, удастся войти в сделку с пониженными уровням квот сокращения в 150-250 тыс. барр./сутки, основной объем сокращения в размере 400-500 тыс. барр./сутки возьмет на себя Саудовская Аравия. Также ожидаем, что сделка будет работать в течение всего следующего года. На наш взгляд, лишь такая или близкая к ней форма пакта ОПЕК+ на 2019 год может сформировать устойчивый ценовой диапазон в нефти на уровнях $60-70 и выше, который бы смог оказать рублю среднесрочную фундаментальную поддержку. В противном случае, если решение по сделке будет перенесено на перспективу 2019 года или срок действия окажется меньше года, мы видим вероятность возобновления спада котировок нефти ниже уровней $60 с дальнейшим оказанием давления на курс рубля", - отмечает специалист. Санкционный фон по РФ остается "нездоровым". С учетом того, что пока тема санкционной отсрочки до марта-апреля 2019 года сохраняет свою актуальность, геополитический риск получает импульсы для усиления по другим направлениям. Так, США вновь вернулись к обвинению РФ в невыполнении условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По заявлениям американского представителя, если в течение 60 дней РФ не предоставит доказательства, подтверждающие ликвидацию данных вооружений, Штаты выйдут из этого договора. Очередное ужесточение западной позиции рассматривается инвесторами как однозначный фактор роста геополитического риска к РФ. Более того, на рынке можно наблюдать усиление негативного новостного фона и по европейскому направлению. Госдеп в очередной раз указал представителям ЕС на опасность участия в российском проекте "Северный поток - 2", акцентировав внимание на конфликте в Азовской акватории. Движение на площадках американских рынков также в значительной мере ограничивает оптимизм в рубле. На сегодняшний день внимание инвесторов в большей мере концентрируется на ставках в США, нежели на оптимистичных сигналах в виде подвижек в разрешении торговых споров между США и Китаем - вчера индекс S&P обвалился на 3,24% (сегодня рынки закрыты). Причиной для такого risk-off инвесторов послужили два фактора. Во-первых, "сглаживающей" риторики поздних заявлений Пауэлла о возможном снижении уровня жесткости монетарной политики ФРС на следующей год оказалось недостаточно. Кривая доходностей UST в первые за 11,5 лет вчера приобрела инвертированный вид на 3-5 летнем участке (доходности по двухлетним бумагам превысили доходности 5-летних выпусков). Спред доходностей между двух- и 10-летними бумагами также резко сократился до уровня 14 б.п. (с уровней, удерживаемых с конца лета, выше 24 б.п.). Для многих участников рынка такая форма кривой доходностей является сигналом грядущей рецессии в американской экономике. Также переток капитала на дальний конец де-факто является отражением значительного снижения склонности инвесторов к покупке риска. Это в существенной мере ограничивает потенциал новогоднего ралли в рублёвых активах. Поворотной точкой в данном вопросе может стать заседание ФРС 19 декабря. Дальнейший риск-аппетит инвесторов будет определяться риторикой американского регулятора в отношении монетарной политики следящего года. Во-вторых, "большая сделка" Трампа с Китаем пока что носит лишь характер "дорожной карты" - основные соглашения между сторонами, скорее всего, будут заключаться в перспективе 2019 года. Более того, руководство США не преминуло напомнить рынкам о том, что "Трамп - человек тарифов", что воспринимается рынками как однозначный сигнал о сохранении возможности быстрого возвращения жесткой позиции США по торговым соглашениям. До конца этого года позитивные импульсы от предпосылок для разрешения торговых противоречий будут носить сдержанный характер в отношении всего сектора развивающихся рынков, включая РФ. "Мы считаем, что до конца текущей недели внимание инвесторов будет акцентироваться на заседании ОПЕК+ (6-7 декабря). В случае снятия масштабной угрозы в отношении дисбаланса нефтяного рынка (если экспортеры договорятся) ожидаем движение нефтяных цен к уровням $63-65. На этом фоне прогнозируем движение курса рубля в диапазоне 65,2-66,8 за доллар до конца недели", - заключает аналитик "БКС Премьер".
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