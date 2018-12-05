Рубль развернулся вверх к доллару и продолжает расти к евро днем в среду

Москва. 5 декабря. Доллар США развернулся вниз после непродолжительного укрепления на старте торгов, евро продолжает дешеветь на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного укрепляется к бивалютной на фоне сниженной активности участников рынка из-за объявленного в США траура в связи с похоронами 41-го президента Джорджа Буша-старшего.

Курс доллара США составил 66,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,76 руб./EUR1, опустившись на 4 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 7,3 копейки - до 70,79 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 декабря на 37,75 копейки, до 66,8242 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,89 копейки, до 75,7051 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растет к доллару и евро на дневных торгах в условиях сниженной активности участников из-за выходного дня в США. В среду американские биржи будут закрыты в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему, скончавшемуся в пятницу в возрасте 94 лет.

Определенный оптимизм участников рынка связан с возобновлением надежд на снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Как сообщалось, на минувших выходных представители США и Китая договорились о том, что Штаты не станут повышать пошлины на импорт китайских товаров в течение ближайших 90 дней, а КНР увеличит закупки американских товаров.

Эта новость поначалу вызвала оптимизм инвесторов, который вскоре сменился сомнениями в том, что стороны придут к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.

В среду китайские власти выступили с заявлением, что переговоры будут проводиться по графику и страна примет конкретные меры в кратчайшие сроки. По слухам, Китай готовится возобновить импорт американского сжиженного природного газа и соя-бобов.

Поддержку курсу рубля также оказывают позитивные результаты аукциона Минфина РФ по размещению одиннадцатилетних ОФЗ серии 26224, спрос на которые превысил предложение почти в 1,3 раза.

Всего было продано бумаг на общую сумму 14 млрд 944 млн рублей при спросе 19 млрд 159 млн рублей и объеме предложения 15 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 1,3 раза. Выручка от аукциона составила 13 млрд 196 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 88,01% от номинала, что соответствует доходности 8,85% годовых. Доходность данных облигаций на закрытие торгов накануне составила 8,78%, таким образом, премия к последней сделке предыдущей сессии составила 7 базисных пунктов.

Позднее в среду станут известны результаты аукциона по размещению пятилетних РФЗ серии 26223 в объеме 10 млрд рублей.

Таким образом, на сегодняшних аукционах Минфин запланировал к размещению ОФЗ в целом в объеме 25 млрд рублей. Это максимальный объем предложения начиная с 8 августа, когда произошло заметное ухудшение ситуации на внутреннем долговом рынке из-за выросших санкционных рисков.

После этого объемы предложения бумаг на первичных аукционах не превышали 20 млрд рублей, при этом в течение пяти недель (весь сентябрь) Минфин вообще не выходил на рынок с первичным предложением из-за негативной конъюнктуры рынка. В предыдущий раз, 28 ноября, ведомство выставило на аукционы два выпуска ОФЗ общим объемом всего 10 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на дневных торгах среды на сомнениях в том, что страны ОПЕК+ сумеют договориться о сокращении добычи в следующем году.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,45% - до $61,8 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,34% - до $53,07 за баррель.

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. "Нам требуется собраться вместе и выслушать коллег, выслушать их мнения по поводу спроса и предложения и их прогнозы относительно добычи в их странах", - заявил он журналистам. При этом еще в прошлом месяце министр говорил, что ОПЕК+ стоит рассмотреть возможность уменьшения нефтедобычи на 1 млн б/с.

В среду в Вене состоится заседание объединенного мониторингового комитета ОПЕК+, встреча ОПЕК назначена на 6 декабря.

Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.

"Давление на рубль сдержанно возросло на фоне неустойчивого аппетита к рисковым активам, снижения нефтяных цен и сохраняющихся санкционных рисков. Спрос на рисковые активы остается весьма хрупким, несмотря на оптимистичные заявления, сделанные накануне представителями КНР. Министр торговли Китая завил в среду, что торговая встреча с США была очень успешной и Пекин начнет быстро реализовывать конкретные пункты соглашения, по которым есть консенсус. Санкционные риски для рубля и российских активов сохраняются повышенными. ЕС уже на текущей неделе может усилить санкционное давление на РФ. Предполагается, что европейская дипломатия введет санкции против ряда физических лиц, причастных к отравлению Скрипалей и лиц, ответственных за организацию выборов в ЛНР и ДНР", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Краткосрочные тенденции указывают на восстановление традиционной корреляции между рублем и нефтью вследствие отсутствия покупок валюты на рынке. Что касается сырья, то рынок ждет итогов саммита ОПЕК и ОПЕК+ в среду-пятницу. Изначальный оптимизм вчера был несколько снижен комментариями министра энергетики Саудовской Аравии, что договоренности могут потребовать больше времени и координации с партнерами по ОПЕК+. В целом внешние факторы полностью доминируют, поэтому рублю пока не удается показать рост, несмотря на наличие внутренних предпосылок со стороны платежного баланса, отсутствия покупок валюты и монетарной политики", - полагает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,71% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 7,78% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 7,98%, 8,46% и 8,5% годовых соответственно.