Спреды по корпоративным облигациям перестают быть индикатором предстоящего кризиса - Julius Baer

"В последнее время многие аналитики публикую расчеты вероятности наступления рецессии в США в 2019 году. J.P. Morgan, например, оценивает ее на уровне в 30,5% в перспективе ближайших 12 месяцев на основании индекса S&P 500 (до его обвала во вторник) и спреда по облигациям с рейтингом ВВВ. Аналогичной позиции придерживается Goldman Sachs, по мнению которого снижение рассчитываемого банком индекса финансовых условий (Financial Condition Index) обычно приводит к замедлению роста ВВП примерно на 1 п.п. в течение следующего года. С начала октября индекс прибавил 74 б.п. Все эти предсказания рецессии на основе финансовых показателей противоречат прогнозам, основанным на фундаментальных данных. Потребительская уверенность по-прежнему остается высокой, а индексы деловых настроений в обрабатывающей промышленности вновь оказались выше ожиданий. Складывается впечатление, что рынки уделяют слишком много внимания кредитным спредам, которые утратили свои прогнозные характеристики из-за масштабной покупки активов крупнейшими центральными банками и выкупов компаниями собственных акций в последние годы. Доходность по корпоративным бондам держится на стабильном уровне, а спреды увеличиваются из-за снижения показателей по гособлигациям. Таким образом, расширение спреда не является признаком приближения рецессии", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.