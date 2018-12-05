Отечественные индексы, скорее всего, останутся в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Торги в США 5 декабря не проводятся, поэтому активность на рынках к вечеру будет "затухать". Отечественные индексы, скорее всего, останутся в "минусе" из-за воскресших рисков внешних ограничений, хотя пока сложно разобраться, что будет словами, а что конкретными действиями. Тем не менее, наиболее ликвидные бумаги находятся под давлением, так как спрос нерезидентов на них особенно чувствителен к изменению информационного фона", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.