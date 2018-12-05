Сохраняются все предпосылки для фиксации прибыли на российском рынке акций - "Альфа-Банк"

"На наш взгляд, времени на предновогоднее ралли остается совсем немного. Оно может состояться в первой половине месяца (до заседания FOMC). Поводом для роста могут стать ожидания достижения торговых соглашений между Китаем и США. В лидерах роста в данном случае должны оказаться акции американских высокотехнологических компаний, которые ранее снижались быстрее рынка. Мы не ожидаем роста российских индексов акций до конца года, так как до обновления исторических максимумов индексу "Московской биржи" нужно преодолеть лишь 3%, и говорить о перепроданности локального рынка пока не стоит. Также сохраняющиеся геополитические риски, связанные с продолжающимся расследованием спецпрокурора США, могут сдерживать инвесторов от покупок. В декабре мы ожидаем повышенную волатильность на глобальном рынке акций. Стоит помнить, что риски усиления торгового протекционизма между США и Китаем сохраняются, несмотря на 90-дневное перемирие. Дальнейшее усиление торгового противостояния может негативно сказаться на динамике экономического роста в мире, что уже может станет видно на макропоказателях в следующем году. На наш взгляд, сохраняются все предпосылки для фиксации прибыли на российском рынке акций. Данные продажи может ослабить рост цен на нефть во второй половине месяца, так как инвесторы будут отыгрывать итоги очередного заседания ОПЕК", - указывает старший аналитик "Альфа-Банка" Гельды Союнов.